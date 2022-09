Ex-atacante de Boca e Argentina troca os campos pelas quadras de basquete na Itália

O ex-atacante Rodrigo Palacios, ex-Boca Juniors, Inter de Milão e seleção argentina, mal anunciou sua aposentadoria dos gramados, e trocou o futebol pelo basquete na Itália. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ele arma uma jogada em quadra, dribla um adversário e anota dois pontos, em uma partida da quarta divisão do basquete italiano, que conta com jovens atletas e outros acima dos 40 anos.

Que nadie te diga hasta que edad podes jugar al básquet 🏀❤️ pic.twitter.com/OpNfJt0QaU — Rodrigo Palacio (@PalacioRodrigoS) September 27, 2022

Leia também Douglas Luiz rebate Milton Neves por post polêmico com sua namorada: ‘Não aprendeu o que é respeito’

Ele recebeu elogios de Carlos Delfino, representante da maior geração da história do basquete argentino, que também contava com Manu Ginóbili, Andrés Nocioni e Luis Scola. A equipe fez história ao ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e bronze em Pequim 2008, além de uma prata no Mundial de 2002 e outras quatro em edições da Copa América.

“Vamos, jovens de mais de quarenta anos”, publicou Delfino no Twitter. Palacios respondeu o comentário com bom humor. “Conta a lenda que na Bahia Blanca (onde nasci) que antes de um bebê agarrar uma mamadeira, ele pega uma bola laranja”, disse o agora jogador de basquete.

Em sua carreira no futebol, Palacios é um dos grandes ídolos do Boca Juniors do início dos anos 2000. Foi campeão da Libertadores em 2007 sobre o Grêmio, da Copa Sul-Americana em 2005, da Recopa Sul-Americana em 2005, 2006 e 2008, além do Campeonato Argentino em três oportunidades.