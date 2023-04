Os fãs da Euroliga de basquete assistiram a cenas lamentáveis em quadra nesta quinta-feira. No duelo entre Real Madrid, da Espanha, e Partizan, da Sérvia, jogadores das duas equipes se envolveram em uma confusão generalizada que provocou a paralisação e adiamento do jogo.

Tudo começou quando Sergio Llull, do Real Madrid agrediu Kevin Punter, jogador do Partizan. O placar do ginásio da capital espanhola apontava vantagem sérvia no marcador 95 a 80, faltando menos de dois minutos para o término do último quarto do jogo.

Kevin Punter e Sergio Llull iniciaram a confusão generalizada no Wizink Center, em Madri. Foto: Juan Carlos Hidalgo/ EFE

Real Madrid e Partizan se enfrentam por um lugar nas semifinal da Euroliga. Na série, os sérvios estão vencendo por 1 a 0 e, se efetivada a vitória, abrirão boa vantagem em busca da classificação, restando ainda partidas para fazer em sua casa.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

Uma das cenas que mais chamou a atenção foi quando o francês Guerschon Yabusele, da equipe espanhola, agarrou o australiano Dante Exum pelo pescoço e o atirou no chão. Exum defendeu duas franquias na NBA, o Utah Jazz e o Cleveland Cavaliers. Veja o vídeo:

Guerschon Yabusele slamming down Dante Exum 😳 pic.twitter.com/iEvAtsGZgk — BasketNews (@BasketNews_com) April 27, 2023

Como o jogo não terminou, caberá à organização da Euroliga definir se ele será retomado ou a vitória concedida ao time sérvio.