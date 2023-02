Gui Santos, de 20 anos, vai estar com os astros LeBron e Stephen Curry no All-Star Weekend da NBA

LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Stephen Curry, Nikola Jokic, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Kevin Durant... Os astros da NBA se reúnem em Salt Lake City para o All-Star Weekend e um brasileiro quer aproveitar cada minuto da experiência que vai viver nos próximos três dias. Gui Santos foi escolhido para participar do G-League Next Up Game, partida que acontece neste domingo, poucas horas antes do All-Star Game.

O jogo no Jon M. Huntsman Center, no campus da Universidade de Utah, coloca na vitrine 24 jogadores da G-League. O brasileiro de 20 anos, que atua no Santa Cruz Warriors, afiliado ao Golden State, entrou na lista pela votação popular e foi escolhido para jogar pela equipe que tem Scoot Henderson como capitão.

“É uma experiência que nunca imaginei que pudesse viver. Vamos estar com todos os jogadores que vão participar do All-Star Game da NBA, presenciar tudo que acontece no evento, inclusive ficar no mesmo hotel. Será uma oportunidade única”, afirmou Gui Santos ao Estadão.

O jogador terá oportunidade de demonstrar sua evolução desde que chegou aos Estados Unidos. Com boas atuações pelo Minas no Novo Basquete Brasil (NBB), Gui Santos foi selecionado pelo Golden State Warriors na 55ª escolha geral no draft de 2022. Não conseguiu uma vaga na equipe antes do início da temporada, mas optou por seguir por lá, indo atuar na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA. São 30 equipes, inclusive com uma delas com sede no México.

Gui Santos está se destacando no Santa Cruz Warriors e foi escolhido para participar do NBA G-League Next Up Game Foto: Joshua Leung/Getty Images/NBAE

“Foi uma decisão acertada já visando NBA. Aqui já estou vivenciado como é o jogo da NBA, que é totalmente diferente do que eu era acostumado”, afirmou Gui Santos, que tinha opção se voltar ao Brasil ou atuar em outra liga, como na Austrália, caminho que foi seguido por Didi Louzada. O jogador do Cleveland Charge também ficou entre os mais votados para participar do NBA G-League Next Up Game, mas está fora do evento por causa de uma lesão.

No Santa Cruz Warriors, Gui Santos foca o trabalho diário para evoluir e conseguir uma vaga na NBA. Ele prefere não colocar prazo para alcançar o objetivo. “Não fico me colocando pressão de que preciso estar lá (na NBA) daqui tantos anos. Fico mais focado no presente do que nos passos futuros. É algo que vai apenas me fazer perder energia. Tem muitas questões e não é uma situação que está 100% no meu controle”, explicou. “Chance todos têm (de entrar na NBA). Procuro fazer tudo que me pedem, trabalhar o mais forte do que eu consigo no presente, no hoje, em cada treino, porque se rolar alguma oportunidade, eu vou estar pronto.”

A rotina é pesada. Gui Santos vai ao ginásio da equipe pela manhã para um treino extra de arremessos. No período da tarde, entre meio-dia e 17h, ele trabalha com o elenco do Santa Cruz Warriors na quadra e na academia. A dedicação, segundo o jogador, tem feito diferença, principalmente no aspecto físico. O brasileiro perdeu peso (está com 84 quilos distribuídos em 2,02 de altura) e ganhou massa muscular.

“O pessoal aqui se surpreendeu com a minha evolução física. É algo que estou trabalhando muito firme. Isso me ajuda dentro de quadra. A mudança de direção fica mais rápida, consigo corre mais rápido e pulo mais alto”, exemplificou Gui Santos.

O próximo passo é se adaptar totalmente ao estilo exigido pelo basquete americano. “Estou aprendendo neste primeiro ano. Agora preciso seguir evoluindo, trabalhar bastante para saber o que preciso fazer, onde preciso melhorar. Nunca é suficiente. Você precisa sempre corrigir uma coisa ou outra.”

Mas Gui Santos não quer pensar no futuro na NBA neste fim de semana. É o momento também de curtir. “Será um jogo mais tranquilo, descontraído. Vamos brincar mais, não será um jogo tão sério. Quero me divertir, fazer umas jogadas maneiras”, afirmou o brasileiro, está feliz por ter sido escolhido para o G-League Next Up Game pela votação do público.

“É o desejo do brasileiro de ter um ídolo no basquete, alguém que possa carregar o nome do Brasil. Vejo que eles têm essa esperança em mim. É importante porque não faço isso só por mim ou pela minha família, mas para todos que querem ter um brasileiro como astro da NBA”, disse Gui Santos.