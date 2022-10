Jeremy Lin conta sua história na HBO após começar na NBA como um furacão: ‘Eu tive medo’

Continua após a publicidade

Quando Jeremy Lin deixou o anonimato e virou uma celebridade global em 2012, ele ficou impactado com tantos holofotes e teve problemas para ignorá-los. Para muitas pessoas, o jogador de repente passou a representar muitas coisas – um quebra de estereótipo, uma inspiração – mas, bem, ele só queria jogar basquete pelo New York Knicks. “Foi um furacão de emoções porque muita coisa estava acontecendo”, disse Lin, que é taiwanês-americano, em uma entrevista ao alt. “Eu nem sabia como me sentir”.

Ele cativou o mundo dos esportes em fevereiro de 2012 com atuações dignas de uma estrela do basquete em uma sequência de sete vitórias consecutivas dos Knicks, momento mágico que foi apelidado de “Linsanity” (Linsanidade, em português). Lin estava desconfortável com o termo – e ficaria por anos –, mas também estava com medo.

“Medo dos paparazzi”, disse ele. “Medo de pessoas indo atrás de membros da minha família. Medo de pessoas tentando me roubar, de mentir, de ganhar dinheiro em cima de mim. Medo das pessoas que amo. Medo de não corresponder às expectativas das pessoas ou perder oportunidades e pensar que eu tinha que tirar cada uma delas da quadra.”

Dez anos depois, Lin, enfim, abraçou por completo o fenômeno que o transformou em um ícone pop. Embora ele nunca mais tenha alcançado esse nível de atuações depois de deixar os Knicks para o Houston Rockets na temporada seguinte, ele ainda conseguiu uma carreira produtiva na NBA – inclusive ganhando um título como reserva pelo Toronto Raptors em 2019.

Mas sua rápida ascensão ao estrelato quando atuou pelos Knicks continua sendo o motivo pelo qual ele é mais reconhecido. Esse período foi registrado em um pequeno documentário da HBO a ser lançado em 11 de outubro chamado 38 at the Garden. O título se refere ao seu desempenho, quando marcou 38 pontos sobre os Los Angeles Lakers. Antes do jogo, o astro Kobe Bryant, dos Lakers, disse que não sabia quem era Lin. O documentário também explora a intolerância à comunidade asiática. Lin está na China, onde joga na liga local.

Esta entrevista foi condensada e levemente editada para maior clareza dos leitores.

Jeremy Lin está há alguns anos atuando no basquete da China. Foto: CHINA STRINGER NETWORK / REUTERS

Quando alguém vem até você e diz: “Ei, Jeremy, você significa X, Y e Z para mim”, como isso faz você se sentir hoje?

A cada ano, fico cada vez mais grato por isso. Talvez porque palavras de afirmação nem sempre sejam a linguagem para expressar meus sentimentos, mas eu sempre fui do tipo “falar é fácil”. E assim, quando todo mundo está elogiando você constantemente em todos os lugares que você vai, quem sabe quem realmente pensa o quê?

E acho que agora estou começando a perceber: “Ah, não: muitas dessas pessoas realmente querem dizer mesmo o que estão dizendo. Eu realmente impactei suas vidas.”

The legacy of Linsanity.#38AtTheGarden, an @HBO original documentary that chronicles the extraordinary ascendence of point guard Jeremy Lin (@JLin7) during his landmark 2012 season with the New York Knicks, premieres October 11 on @HBOMax. pic.twitter.com/j39QKuwI0d — HBO Documentaries (@HBODocs) September 20, 2022

Quão estranho foi, se é que foi, assistir ao documentário e ver a sua versão de 10 anos atrás?

É tão louco porque é uma daquelas coisas que eu assisti tantas vezes e estava tão ciente disso, mas não voltei e assisti em sete anos. Eu não procuro ver esses melhores momentos. Eu não volto a assisti-los para me sentir melhor ou algo assim. Eu meio que sei que isso existiu, e foi uma memória tão vívida para esse período do meu tempo. E então para mim, tipo, minha vida e carreira seguiram em frente.

Não quero chamar isso de Linsanity porque sei que você teve uma relação complicada com essa palavra. Então, esse período de sua vida em Nova York, como você reflete sobre isso agora?

Estou muito confortável dizendo: “Ah, sim, isso foi Linsanity”. Isso mostra onde estou com isso hoje. Antes, eu achava que nunca faria nada relacionado a Linsanity. Eu não quero fazer um documentário ou qualquer coisa do tipo, ou voltar no tempo. Mas então, eu pensei: não tenho nenhum problema com isso. Eu adoraria porque foi um momento especial e também porque precisamos conversar sobre isso agora. Linsanity tornou-se muito mais importante e valioso para mim.

Você acabou de mencionar que precisamos conversar sobre isso. Por que?

Esse foi um momento tão especial para os americanos asiáticos e minorias. É porque há poucos desses momentos. Lin

É porque, em geral, a sociedade não costuma celebrar isso. E porque não vemos esse tipo de sucesso de pessoas que não preenchem o papel.

Qual é o maior equívoco sobre esse período de sua vida?

A maneira como deixei Nova York e os ataques ao meu caráter. Não me importo de receber críticas pelo meu jogo. Ou se eu pareço de uma certa maneira. Se eu jogar de um certo jeito ou qualquer outra coisa. Mas quando você fala sobre meu caráter, isso me atinge de maneira diferente pessoalmente.

Minha lembrança é que a grande maioria dos torcedores não ficou chateada com você por ter decidido jogar nos Rockets. Eles ficaram chateados com os Knicks por não te manterem.

Sim e não. Definitivamente, muitos ficaram chateados comigo, mas a narrativa que saiu foi primeiro que eu fui ao Rockets pedir mais dinheiro e que estava propositalmente colocando os Knicks em uma posição difícil. Essa é a narrativa que colocaram. A história real é que eu fui ao meu empresário e disse a ele: “Podemos voltar para os Rockets e pedir uma oferta menos lucrativa? Porque eu realmente quero voltar para Nova York, e quero muito voltar para Nova York. Essa é a verdadeira história. Mas essa não é a história que foi colocada para as pessoas.

O Saturday Night Live (programa de humor) fez uma esquete de paródia da cobertura sobre o Linsanity e uma parte significativa apresentava termos racistas. O que você achou disso?

Para ser sincero, eu nem sei se assisti isso.

O ponto crucial era que os redatores e repórteres esportivos não conseguiam parar de fazer isso ao falar de você. Quanto você notou isso, se é que notou, durante esse período?

É por isso que essa coisa toda com Linsanity é complexa. Durante toda a minha vida, tentei fugir de ser asiático, e quando estava na quadra de basquete, a raça não importava. Era meu espaço seguro para ser eu mesmo sem ter que ser o asiático token (totem). No momento em que Linsanity surgiu e eu tive reconhecimento mundial, a única coisa que as pessoas realmente queriam falar era sobre minha etnia e minha raça e muitas vezes de maneira muito humilhante, condescendente e apenas racista. Era como: eu só não quero que vocês falem sobre eu ser asiático. Eu só quero que você aprecie o que estou fazendo na quadra. Eu sou um artista, e você está perdendo a arte. Eu tive que crescer no sentido de por que estou, 10 anos depois, disposto a voltar no tempo? É porque eu não usei esse tempo e isso influenciou do jeito que eu gostaria de ter feito. Eu gostaria de ter falado muito mais sobre eu ser asiático, mas falar sobre isso de maneiras melhores em vez de tentar fugir disso.

Qual é a sua esperança de jogar na NBA novamente?

Sempre tive essa esperança. Mas essa porta parece estar bem fechada, e eu sinto que isso foi confirmado duas vezes depois do que eu fiz na G League (liga de desenvolvimento) e como eu joguei bem e vendo que todos os cestinhas e os principais líderes de assistências conseguiram contratos exceto eu. Então, naquele momento, era como se não houvesse mais nada que eu pudesse fazer. Aceitei todos os desafios para voltar e mostrar a vocês que posso fazer isso. E eu fiz, e não foi suficiente. Eu sempre vou querer jogar na NBA. Quer dizer, eu amei o meu tempo lá. Adoro competir nessa liga, mas acho que isso não é possível.