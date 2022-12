Joel Embiid brilha e comanda triunfo do Philadelphia 76ers sobre o Charlotte Hornets na NBA

Joel Embiid foi o grande destaque da rodada de domingo da NBA, ao marcar 53 pontos e agarrar 12 rebotes na vitória do Philadelphia 76ers sobre o Charlotte Hornets, por 131 a 113, na Filadélfia.

Os anfitriões ainda contaram com bela atuação de James Harden, autor de 19 pontos, 16 assistências e nove rebotes para conquistar a 14ª vitória, após 26 jogos, e ocupar a quarta colocação na Conferência Leste, enquanto os Hornets perderam a 20ª das 27 partidas disputadas e estão apenas em 14º lugar.

Além de ter brilhado na partida, Embiid conquistou uma marca pessoal impressionante na franquia de Philadelphia. Ele se tornou o terceiro jogador na história do 76ers a anotar 50 ou mais pontos em, pelo menos, dois jogos, se igualando a Wilt Chamberlain e Allen Iverson.

Joel Embiid anotou 53 pontos e agarrou 12 rebotes no triunfo do Philadelphia 76ers Foto: Matt Slocum/AP

Em New Orleans, os Pelicans somaram a sétima vitória consecutiva, graças a mais uma atuação de gala de Zion Williamson, com 35 pontos e oito rebotes. O triunfo, desta vez, por 129 a 124, foi sobre o Phoenix Suns. Os Pelicans continuam na liderança do Oeste, agora com 18 vitórias e oito derrotas. Já Phoenix, derrotado pela 11ª vez, após 27 rodadas, aparece em quarto lugar.

NBA EM LUTO

Paul Silas, vencedor de três títulos da NBA como jogador, além de ser o primeiro treinador de LeBron James na liga, morreu neste domingo aos 79 anos. “Lamentamos a morte do All-Star e do técnico Paul Silas”, anunciou Adam Silver, comissário da principal liga de basquete dos Estados Unidos. “As contribuições duradouras de Paul para o basquete são vistas através dos muitos jogadores e treinadores que ele inspirou.”

Silas, que era pai de Stephen, atual técnico do Houston Rockets, foi campeão da NBA em três oportunidades. Duas pelo Boston Celtics e outra pelo Seattle Supersonics.

“Ele foi provavelmente um dos maiores seres humanos com quem eu convivi”, disse LeBron no domingo sobre Silas, que o treinou de 2003 a 2005. “O início da minha jornada nesta liga começou com ele. Seu domínio, seus princípios, sua atenção aos detalhes. Receber a notícia (de sua morte) foi muito triste”, completou o astro.

Paul Silas vencedor de três títulos da NBA como jogador, além de ser o primeiro treinador de LeBron James na liga, morreu neste domingo aos 79 anos. A liga prestou homenagens ao treinador. Foto: Chuck Burton/AP

Confira os resultados da noite deste domingo:

New Orleans Pelicans 129 x 124 Phoenix Suns

Detroit Pistons 117 x 124 Los Angeles Lakers

New York Knicks 112 x 99 Sacramento Kings

Orlando Magic 111 x 99 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 131 x 113 Charlotte Hornets

Atlanta Hawks 123 x 122 Chicago Bulls

Houston Rockets 97 x 92 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos desta segunda:

Indiana Pacers x Miami Heat

Washington Wizards x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x Atlanta Hawks

Dallas Mavericks x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers x Boston Celtics