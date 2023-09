Jogador da NBA é preso após invadir quarto de hotel e agredir a namorada nos Estados Unidos

Kevin Porter Jr, jogador do Houston Rockets da NBA, foi preso na manhã desta segunda-feira, 11, por violência doméstica contra sua namorada, a também jogadora de basquete Kysre Gondrezick. De acordo com a imprensa americana, Porter foi detido após invadir o quarto de hotel onde Kysre estava com a ajuda de seu segurança e deixar a mulher com um sangramento no rosto e com o olho roxo.

A confusão começou quando Kevin Porter Jr. saiu e passou a noite de domingo em uma festa em Nova York. Quando voltou para o Millennium Hotel, na Times Square, de acordo com o canal de televisão americano ABC, o jogador do Rockets encontrou a porta do quarto trancada. Neste momento, o atleta quebrou a porta com a ajuda de seguranças, invadiu o local e agrediu Kysre.

Após a agressão, Kevin foi levado para a 17ª Delegacia de Nova York. Kysre Gondrezick foi levada para o hospital mais próximo do hotel para cuidar de um sangramento no rosto e examinar um problema no olho. Até o momento, NBA e Houston Rockets não se posicionaram sobre o ocorrido.

Kevin Porter Jr é um dos destaques do Houston Rockets na NBA Foto: AP Photo/Eric Christian Smith, File

Kevin Porter Jr. entrou para a NBA em 2019. Escolhido no draft pelo Cleveland Cavaliers, o atleta buscou seu espaço desde o primeiro momento na liga de basquete dos Estados Unidos e teve médias de dois dígitos de pontuação no ano de estreia. Contudo, Kevin teve problemas fora da quadra que marcaram sua passagem em Cleveland.

Em 2020, o jogador foi preso por andar com uma arma de fogo carregada em seu carro e mesmo não respondendo processo acabou perdendo espaço na equipe. Em 2021, Porter Jr. foi envolvido em uma troca com o Houston Rockets e voltou a se destacar. Na última temporada, o jogador se tornou titular absoluto na equipe e elevou suas médias para 19.2 pontos por jogo.