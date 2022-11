Jogador de basquete assume homossexualidade para colegas de equipe: ‘Só quero ser eu mesmo’; assista

Publicidade

Com um semblante sério e com uma voz embargada, o jogador de basquete australiano Isaac Humphries, pivô do Melbourne United, fez nesta semana o que ele mesmo chamou de uma das tarefas mais difíceis de sua vida: assumir a sua homossexualidade na frente de todos os colegas e comissão técnica da equipe em que atua.

Com o anúncio, ele se torna o primeiro jogador profissional da modalidade, que jogam pelas principais ligas de basquete masculinas, a se declarar abertamente gay.

Um vídeo do atleta fazendo o comunicado circulou nas redes nesta quarta-feira, 16. Nele, Humphries conta aos demais jogadores que, durante anos, se sentiu sozinho e em “um lugar escuro” porque não conseguia aceitar a própria sexualidade. Na conversa, ele relata que sua angústia era tamanha que chegou ao ponto de tentar tirar a própria vida.

“Eu odiava isso em mim. Eu estava com nojo de mim mesmo. Eu achava que não poderia ser essa pessoa dentro do nosso ambiente, dentro do ambiente do basquete”, disse o pivô sob os olhares atentos dos demais jogadores do time.

Isaac Humphries (o segundo da direita para esquerda) assume homossexualidade para colegas do time Foto: Melboune United/Instagram

A forma de se enxergar mudou quando Humphries começou a se aceitar. “Então, veio a grande questão: como vou ser jogador de basquete e entrar em um novo time agora que eu não quero esconder quem eu sou de verdade?. Decidi que, se eu vou entrar em um novo time, vou vir a público e simplesmente garantir que as pessoas saibam que você pode viver sem se esconder”, disse o pivô.

Na conversa, Isaac Humphries explica que o seu gesto de leva em consideração também o sofrimento de pessoas que, assim como ele, sentem dificuldades em se aceitar e não “conseguem viver”.

Continua após a publicidade

“Eu sei como é se sentir assim e eu quero representar essas pessoas”, afirmou. “Esse é o meu objetivo por trás disso: fazer com que as pessoas saibam que elas podem ser quem elas querem ser. Eu só quero ser eu mesmo. Eu descobri que esse é o meu propósito na vida e eu vou dar o meu melhor para isso”, concluiu Humphries, sob aplausos.

Em nota, o Melbourne United elogiou o gesto “de tremenda coragem” de Humphries e destacou que o australiano é o único jogador masculino de basquete profissional, que atua em ligas de ponta no mundo, a se declarar abertamente gay

“Hoje, Isaac Humphries decidiu demonstrar uma tremenda coragem para fazer um anúncio importante para seus companheiros de equipe”, escreveu o Melbourne United nas redes sociais. “O anúncio de hoje significa que Isaac se tornou o único jogador profissional de basquete masculino abertamente gay jogando atualmente em uma liga de primeira linha, em qualquer lugar do mundo.”

Há pouco mais de um ano, o também australiano Josh Cavallo, jogador de futebol do Adelaide United, se declarou gay em um vídeo postado nas suas redes sociais. “Foi uma jornada chegar a este ponto da minha vida, mas não poderia estar mais feliz com a minha decisão de sair do armário. Tenho lutado com a minha sexualidade há mais de seis anos e estou feliz por poder revelá-la”, disse Cavallo, que foi muito elogiado por demais atletas.