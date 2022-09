Jogadores do Boston Celtics dizem que ficaram ‘chocados’ com suspensão do técnico; entenda

Jayson Tatum, do Boston Celtics, disse que estava se preparando para o início do treino na semana passada quando soube que Ime Udoka, o técnico da equipe, talvez estivesse enfrentando uma longa suspensão. Mas o astro da equipe não estava a par de nenhuma informação privilegiada, disse ele. Então, como ele soube da notícia? “No Twitter”, disse ele. “Como todo mundo”.

Tatum estava entre os jogadores dos Celtics que falaram publicamente pela primeira vez desde que o time anunciou na semana passada que havia suspendido Udoka para a temporada 2022-23 da NBA, por “violações não especificadas das políticas da equipe”. Um a um, os jogadores apareceram para o dia de mídia do time e, diante de câmeras e repórteres, disseram que sabiam pouco sobre o que ocasionou a punição de Udoka.

Marcus Smart: “Foi um inferno para nós. Fomos pegos de surpresa. Ninguém sabe de nada, então estamos perdidos como todo mundo. Os últimos dias foram confusos”.

Jaylen Brown: “Ninguém tem nenhuma informação”.

Grant Williams: “Não sei quais são os fatos”.

Para os jogadores, a ausência de Udoka - juntamente com a natureza secreta da investigação sobre sua má conduta - é um assunto perturbador, pois eles estão tentando se reorientar para mais uma chance de disputar o campeonato depois de perder para o Golden State Warriors nas finais da NBA na última temporada.

Uma pessoa informada sobre o assunto que não estava autorizada a falar publicamente a respeito disse que Udoka tinha um relacionamento inadequado com uma funcionária da equipe. Outra pessoa informada disse que as violações de Udoka envolviam uma mulher.

“No que diz respeito às reações iniciais, acho que todos ficamos chocados com o que estava acontecendo - meio confusos”, disse Brown. “Mas muitas das informações não estavam sendo compartilhadas conosco nem com a comissão técnica, então não posso comentar a respeito.” Um porta-voz dos Celtics se recusou a dizer quantas foram as violações.

Joe Mazzulla assumiu como treinador interino do Boston Celtics após suspensão de Ime Udoka Foto: Maddie Malhotra / AFP

Em uma entrevista coletiva na semana passada, Wyc Grousbeck, o proprietário majoritário da equipe, citou “razões de privacidade” ao se recusar a detalhar a natureza da má conduta de Udoka. A decisão do Celtics de suspender Udoka veio após meses de investigação por um escritório de advocacia independente, disse.

Na segunda-feira, Tatum, Brown e Smart estavam entre os jogadores de destaque da equipe que disseram não saber da investigação enquanto ela estava acontecendo. Na verdade, disse Smart, Udoka recentemente fez uma visita a ele e a alguns companheiros de equipe em Los Angeles. Perguntaram a Smart se alguma coisa no comportamento de Udoka lhe parecera incomum quando ele estava na Califórnia. “Para mim, não”, disse ele. “Acho que é por isso que fomos pegos de surpresa, porque parecia tudo normal”.

Relatos vagos sobre a situação de Udoka surgiram nas redes sociais na quarta-feira. Em uma reunião da equipe no dia seguinte, poucos detalhes foram compartilhados com os jogadores, disse Tatum. “Ninguém passou mais informações do que as coisas que vocês também ouviram”, disse Tatum, acrescentando: “É difícil responder se as coisas foram tratadas da maneira certa ou não, porque não sei todos os detalhes, por muitas razões. Simplesmente não sei”.

Tatum e Brown, os dois maiores pontuadores da equipe na temporada passada, disseram que não falavam com Udoka desde que ele foi suspenso. “É muito para processar”, disse Tatum.

AUXILIAR NO COMANDO

Joe Mazzulla, 34 anos, que os Celtics contrataram como assistente em 2019, será o técnico interino da equipe nesta temporada. Brad Stevens, presidente de operações de basquete do Celtics e antecessor de Udoka, disse na semana passada que Mazzulla era “de longe” a melhor escolha. Mazzulla, que jogou basquete universitário na Virgínia Ocidental, já foi o treinador principal da Fairmont State, uma faculdade da segunda divisão no estado.

Como jogador universitário, Mazzulla por duas vezes se declarou culpado de acusações de conduta desordeira, de acordo com várias reportagens na época - primeiro, quando foi acusado de brigar com a polícia em um jogo do Pittsburgh Pirates e, depois, quando foi acusado de agarrar uma mulher em um bar.

“Olha só, eu cometi erros”, disse Mazzulla. “Não sou perfeito. Machuquei pessoas e tive que usar as situações em que me coloquei quando jovem para aprender e me tornar uma pessoa melhor. É nisso que tentei focar: como posso recriar minha identidade como pessoa? Como posso confiar na minha fé? E como posso ter um impacto positivo nas pessoas ao meu redor?”

Brown, que foi alvo de rumores de transferência na pré-temporada depois que Kevin Durant pediu para ser transferido do Brooklyn Nets, estava entre os jogadores que ofereceram a Mazzulla um voto público de confiança. “Eu acredito no Joe”, disse Brown. “Joe acredita em mim. Tivemos algumas conversas. Não acho que ele veja limitações no meu jogo. Acho que ele está chegando animado, então estou otimista”.

Malcolm Brogdon, veterano que foi negociado com os Celtics pelo Indiana Pacers em julho, disse que ficou impressionado com a autodisciplina de Mazzulla. Durante o verão, disse Brogdon, Mazzulla costumava incentivar os jogadores no centro de treinamento do time para levantar pesos todas as manhãs.

Certo dia, Mazzulla notou que Brogdon estava usando um balão para fazer exercícios respiratórios. Mazzulla disse a Brogdon que também era fã de exercícios respiratórios. “Ele começou a explicar as teorias e a psicologia por trás desses exercícios”, disse Brogdon. “Então ele é um cara que presta atenção em tudo.”

Ainda assim, Mazzulla reconheceu algumas das realidades da situação: que as pessoas em toda a organização do Celtics precisam de tempo para “sentir e se curar”, que ele nunca antecipou estar nessa posição e que provavelmente precisará aprender no trabalho. Os jogadores também parecem cientes dos desafios no horizonte. “Tudo o que começamos a construir”, disse Smart, “vai ter que começar de novo”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU