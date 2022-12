Lakers buscam reação incrível, mas falham na prorrogação e perdem para os 76ers na NBA

O Philadelphia 76ers teve de suar muito para superar o Los Angeles Lakers na Wells Fargo Center, na Filadélfia, em rodada empolgante da NBA nesta sexta-feira. O time da Pensilvânia ganhava por 11 pontos de vantagem restando menos de dois minutos e permitiu a igualdade em reação impressionante dos visitantes, comandados por LeBron James e Anthony Davis, que buscaram o 120 a 120. Na prorrogação, porém, a equipe da casa evitou a derrota, dominando completamente os cinco minutos e fechando a noite com 133 a 122.

Os Lakers fizeram 37 pontos no último quarto, sendo 20 de Anthony Davis. O jogador teve chance de definir a virada. Com o placar em 120 a 119, sofreu falta restando 3s1. Converteu o primeiro e errou o segundo.

Na prorrogação, nada deu certo para os Lakers. A equipe do técnico Darvin Ham foi uma decepção nos cinco minutos extras. Em dez arremessos, acertou somente um. Do outro lado, James Harden fez a diferença para os 76ers, anotando nove dos 13 pontos da equipe da casa.

O Philadelphia 76ers'conquistou a vitória sobre o Los Angeles Lakers na prorrogação. Foto: Matt Slocum/AP

Harden terminou o jogo com 28 pontos e 12 assistências. Joel Embiid, que anotou impressionantes 21 pontos no primeiro quarto, não apareceu na prorrogação, mas foi o cestinha da partida: 38 pontos, além de 12 rebotes. Com a vitória, os 76ers chegaram a 13 vitórias, após 25 jogos, na sexta colocação na Conferência do Leste, enquanto os Lakers, em 13º do Oeste, perderam pela 15ª vez, em 25 rodadas.

Em outro grande jogo da rodada, o Milwaukee Bucks derrotou o Dallas Mavericks, no ginásio do adversário, por 106 a 105, com quarto período perfeito de 33 a 21, ofuscando os 33 pontos do Luka Doncic. Giannis Antetokounmpo, com 28 pontos, foi o maior pontuador dos visitantes.

Em segundo no Leste, os Bucks somam 19 vitórias e seis derrotas. Já os Mavericks perderam pela 12ª vez, depois de 25 jogos. Estão em sétimo no Oeste.

Confira os resultados da noite desta sexta:

Charlotte Hornets 102 x 121 New York Knicks

Indiana Pacers 121 x 111 Washington Wizards

Orlando Magic 113 x 109 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 120 x 116 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 95 x 106 Sacramento Kings

Philadelphia 76ers 133 x 122 Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies 114 x 103 Detroit Pistons

New Orleans Pelicans 128 x 117 Phoenix Suns

Utah Jazz 108 x 118 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 105 x 106 Milwaukee Bucks

Acompanhe os jogos deste sábado:

Miami Heat x San Antonio Spurs

Indiana Pacers x Brooklyn Nets

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder

Chicago Bulls x Dallas Mavericks

Golden State Warriors x Boston Celtics

Denver Nuggets x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves