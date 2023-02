Lakers, Warriors e Bucks vencem e reagem na NBA; Celtics seguem dominante

Um dia após fazer história na NBA ao romper a barreira dos 38 mil pontos, LeBron James voltou à carga na noite desta segunda-feira e mostrou que quer mais. O astro marcou 48 pontos e conduziu o Los Angeles Lakers à vitória sobre o Houston Rockets por 140 a 132, em casa. A rodada também teve o Golden State Warriors e o Milwaukee Bucks voltando a vencer na temporada regular. O Boston Celtics segue dominante.

Em Los Angeles, LeBron não foi apenas o cestinha da partida. Esteve perto de um “triple-double” com nove assistências e oito rebotes. A equipe da Califórnia vinha de três derrotas consecutivas, a últimas delas para o Philadelphia 76ers, na noite de domingo, quando o astro ficou mais perto de se tornar o maior pontuador da história da NBA.

Leia também Murray salva match point e derruba Berrettini na Austrália em batalha de quase 5h

story

“Eu estava extremamente exausto hoje. Eu poderia pedir facilmente para ficar de folga. Mas eu queria sentar em cima daquela derrota para o Philly, na noite passada. Eu precisava tirar aquela derrota da minha mente e ver o que poderíamos fazer em quadra hoje. Foi um esforço completo do time. E eu apenas tentei fazer algumas jogadas.”

Com sua 20ª vitória em 44 jogos, os Lakers seguem em 13º lugar na tabela da Conferência Oeste. Os Rockets detêm a pior campanha da temporada até agora. Figuram na última colocação do Oeste, com apenas 10 triunfos e 34 derrotas.

Fora de casa, o Golden State Warriors superou o Washington Wizards por 127 a 118 e voltou a vencer na NBA. Os atuais campeões vivem temporada irregular e decepcionante para sua torcida, sem conseguir emplacar uma série de vitórias. Tanto que figuram apenas no sétimo lugar do Oeste, fora da zona de classificação aos playoffs com o mesmo número de vitórias e derrotas: 22.

Mostrando que está totalmente recuperado de lesão, Stephen Curry foi o cestinha do duelo, com 41 pontos. E Jordan Poole contribuiu com 32, mesma pontuação de Kristaps Porzingis, destaque dos Wizards, atual 12º colocado do Leste (18 vitórias e 26 derrotas).

Pela Conferência Leste, o Milwaukee Bucks derrotou o Indiana Pacers por 132 a 119, em casa, e voltou a brigar pelas primeiras posições. Está em terceiro lugar, com 28 triunfos e 16 derrotas. O resultado positivo foi conquistado apesar da ausência de Giannis Antetokounmpo, principal jogador da equipe. Jrue Holiday assumiu a responsabilidade e liderou o time, com um “double-double” de 35 pontos e 11 assistências. Myles Turner, com 30 pontos, foi o destaque dos Pacers.

Jrueski is doing it all!! pic.twitter.com/mcvRtaJ9yt — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 16, 2023

Impondo forte domínio nesta metade da temporada regular da NBA, o Boston Celtics fez mais uma vítima nesta segunda. Fora de casa, derrubou o Charlotte Hornets por 130 a 118, em noite inspirada de Jayson Tatum. Foram 51 pontos e nove rebotes. Do outro lado, os Hornets contaram com 26 pontos de Jalen McDaniels.

Melhor equipe da temporada até agora, o Boston Celtics exibe 33 triunfos e 12 revezes. Os Hornets vivem situação oposta, com a 15ª e última colocação da Conferência Leste, com 11 vitórias e 34 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira na NBA:

Continua após a publicidade

Charlotte Hornets 118 x 130 Boston Celtics

Milwaukee Bucks 132 x 119 Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers 113 x 103 New Orleans Pelicans 103

Washington Wizards 118 x 127 Golden State Warriors

New York Knicks 121 x 123 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 121 x 113 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 125 x 126 Utah Jazz

Continua após a publicidade

Memphis Grizzlies 136 x 106 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 140 x 132 Houston Rockets

Acompanhe os jogos da NBA desta terça-feira:

Milwaukee Bucks x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Brooklyn Nets

Denver Nuggets x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers