LeBron e Bronny James se tornam 1ª dupla de pai e filho a jogar no mesmo time na NBA

Os 20 mil torcedores na Crypto.com Arena, em Los Angeles, aplaudiram fortemente esse encontro histórico num jogo em que LeBron James também igualou o recorde de 22 temporadas em atividade, que era detido apenas por Vince Carter.

James fez parte do time titular do Lakers e, após uma de suas pausas no banco, o técnico JJ Redick o mandou de volta à quadra ao lado de Bronny, deixando uma imagem para a história da liga norte-americana de basquete.