LeBron e o filho Bronny James jogam juntos pela 1ª vez nos Lakers e fazem história na NBA

Acostumado a brilhar na NBA, LeBron James entrou para a história do basquete americano na madrugada desta segunda-feira por um motivo incomum. Ele formou dupla com seu filho, Bronny James, no Los Angeles Lakers, numa partida da pré-temporada da liga americana de basquete, contra o Phoenix Suns.

Pela primeira vez na história da liga americana, pai e filho jogaram juntos ao mesmo tempo no mesmo time. Bronny entrou no jogo contra os Suns no segundo quarto, quando LeBron já estava em quadra. Eles estiveram juntos na partida durante cerca de quatro minutos. A equipe da casa venceu por 118 a 114.

Bronny James (dir.) atuou ao lado do pai, LeBron, em partida de pré-temporada dos Lakers na NBA. Foto: William Liang/AP

PUBLICIDADE Em preparação para disputar sua 22ª temporada na NBA, o veterano de 39 anos anotou 19 pontos, cinco rebotes e quatro assistências nos 16 minutos em que esteve em quadra. Seu filho, que acabou de completar 20 anos, obteve dois rebotes, sem marcar pontos, nos 13 minutos em que jogou. Pai e filho trocaram passes, iniciaram jogadas e empolgaram a torcida, mesmo sem atuações de maior brilho. Bronny fez sua estreia numa pré-temporada da NBA na noite de sexta-feira ao marcar dois pontos na derrota dos Lakers para o Minnesota Timberwolves por 124 a 107. LeBron havia sido poupado pela comissão técnica.

A primeira partida com pai e filho em quadra acabou acontecendo na noite deste domingo. “É muito legal para nós dois, e especialmente para a nossa família. É definitivamente um momento que nunca esquecerei”, comentou o pai LeBron.

“Para um pai, significa tudo. Para alguém que não teve isso enquanto crescia, poder ter essa influência sobre seus filhos e ter essa influência sobre seu filho, poder ter momentos com seu filho - e o máximo, poder trabalhar com seu filho - essa é uma das maiores coisas que um pai poderia esperar ou desejar.”

Bronny também celebrou o momento especial. “Fiquei muito empolgado com tudo isso”, disse o filho do astro. “Estou sempre pensando: ‘Esse é meu pai!’, porque esse é literalmente meu pai. Mas, quando estou jogando, ele é apenas meu companheiro de equipe. Só isso”, ponderou.