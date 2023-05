LeBron James deixa no ar seu futuro no basquete após derrota dos Lakers: ‘Tenho muito em que pensar’

Quem é Celina Locks: noiva de Ronaldo é amiga de Armani, tem marca de cosméticos e gere fundação

Modelo de 32 anos gostava de handebol e skate na infância e tem apelido carinhoso para tratar dono do Cruzeiro e do Valladolid; sempre que pode e a agenda permite, ela está ao lado do Fenômeno nas partidas de futebol