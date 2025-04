LeBron James faz parceria com Barbie e é 1º homem a se transformar em Ken; veja preço do boneco

Maior cestinha da história do basquete, LeBron James tornou-se agora o primeiro homem a ganhar uma versão própria como Ken, o famoso boneco companheiro da Barbie. O lançamento é uma parceria da marca de brinquedos com a LeBron James Family Foundation.

Personalizado, o boneco inspirado no jogador é 2,5 centímetros mais altos que os demais Ken. O visual é baseado em escolhas do homenageado, e conta com referências a doversos momentos da carreira esportiva de James.

LeBron James é primeiro homem a se tornar um boneco Ken. Foto: Divulgação/Mattel

“Quando criança, tive a sorte de contar com referências que me mostraram, na prática, o poder do trabalho duro e da dedicação,” conta LeBron James. “Hoje entendo o quanto é essencial que os jovens tenham exemplos positivos. Por isso, participar dessa parceria com a Barbie é uma honra. É uma oportunidade de reforçar o valor dos modelos que inspiram sonhos, fortalecem a confiança e mostram para as crianças que elas também podem conquistar o impossível”.

Boneco inspirado em jogador será 2,5 centímetros mais alto que os bonecos padrões Foto: Divulgação/Mattel

A homenagem faz parte de uma iniciativa da Mattel em referência ao aniversário de 65 anos do Ken. O Kenbassadors se baseará em homens inspiradores da vida real para criar novos bonecos. "Ken sempre foi o melhor amigo e parceiro da Barbie", diz Krista Berger, Vice-presidente Sênior de Barbie e Head Global da linha de bonecas da Mattel. "Estamos animados em apresentar essa nova versão do personagem que homenageia LeBron James como um verdadeiro modelo a ser seguido — alguém que representa estilo, cultura, impacto social e o poder de inspirar as próximas gerações a acreditarem em seu potencial ilimitado."

Boneco terá detalhes inspirados em momentos importantes da carreira do jogador Foto: Divulgação/Mattel

“Para a nossa fundação e para as famílias que atendemos, esse boneco representa muito mais do que um brinquedo – ele simboliza que qualquer criança, de qualquer lugar, pode causar um grande impacto”, reforça Michele Campbell, diretora executiva da LeBron James Family Foundation. “Estamos profundamente honrados com essa parceria com a Barbie, que celebra o compromisso de LeBron com sua comunidade e inspira as próximas gerações.”

O boneco Ken inspirado em LeBron James será oficialmente lançado na próxima semana, no dia 14. O valor sugerido do brinquedo será de R$ 699.