Liga Nacional de Basquete fecha acordo de patrocínio com o Sportsbet.io por três anos

A Liga Nacional de Basquete tem um novo patrocinador. Trata-se do Sportsbet.io, marca internacional de apostas esportivas. A parceria é válida por três anos e tem como objetivo levar aos fãs do esporte uma experiência diferente, com 123 jogos exclusivos do Novo Basquete Brasil (NBB), Copa Super 8 e Jogo das Estrelas em diversas plataformas digitais e conteúdo, principalmente educativo, sobre apostas em programas ao vivo e podcasts.

Nas transmissões apoiadas pela Sportsbet.io, os torcedores receberão dicas e informações sobre estatísticas e apostas antes e durante os jogos. Depois da partida, poderão acompanhar os demais resultados do dia e se preparar para apostar nas rodadas seguintes.

“A parceria que estamos iniciando demonstra a confiança de uma marca relevante no cenário esportivo internacional no trabalho realizado pela Liga, que tem como objetivo principal tornar os clubes e a modalidade em si cada vez mais fortes”, afirmou Delano Franco, presidente da LNB. “Juntos, levaremos a emoção dos jogos, entretenimento e conteúdo de qualidade aos fãs de basquete em todo o Brasil. E o uso das plataformas digitais oferecerá visibilidade e engajamento ao nosso novo patrocinador.”

Liga Nacional de Basquete fechou acordo de patrocínio com o Sportsbet.io

No Brasil, o Sportsbet.io patrocina o São Paulo no futebol e outras modalidades, inclusive o basquete masculino, além da Copa do Brasil, um dos principais campeonatos de futebol do país. A marca também é naming partner da Imperial Sportsbet.io, time de CS:GO - Counter-Strike Global Offensive. Na Inglaterra, eles são patrocinadores do Southampton e tem parceira com o Arsenal.

“A forma que iremos utilizar e ativar o patrocínio à LNB e nossa presença no NBB, vai de encontro aos pilares da marca: rápida, divertida e justa. Acreditamos em parcerias que ultrapassem relações comerciais e estamos entrando para contribuir para o basquete brasileiro alcançar muito mais pessoas”, afirmou Justin Le Brocque, head de Marketing na Sportsbet.io.

Outro ponto forte da atuação do Sportsbet.io nas competições organizadas pela Liga Nacional de Basquete será a grande interação com influenciadores digitais ao longo de toda a temporada, inclusive durante as transmissões.

