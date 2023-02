Marcos Mion surpreende em Jogo das Celebridades da NBA e rouba bola do rapper 21 Savage; Assista

O apresentador Marcos Mion, da TV Globo, surpreendeu os fãs de basquete com seu desempenho no Jogo das Celebridades da NBA, evento que faz parte do fim de semana das estrelas da liga de basquete norte-americano.

Um dos lances que chamaram a atenção foi quando Mion roubou a bola do rapper 21 Savage e ajudou sua equipe a recuperar a posse de bola e armar um contra-ataque. Assista:

Mion é apenas o terceiro brasileiro a participar do Jogo das Celebridades. Além dele, já estiverem na celebração Oscar Schmidt e Anderson Varejão. O comandantes do Caldeirão, no entanto, alcançou um feito inédito. É o primeiro brasileiro que não foi jogador a atuar no evento.

Nas redes sociais, o perfil de Mion não escondeu a emoção do apresentador quando ele foi anunciado pelos alto-falantes do Jon M. Huntsman Center, ginásio em Salt Lake City, em Utah.