Mascote do Miami Heat para no hospital após nocaute de Conor Mcgregor no intervalo da final da NBA

O que era para ser uma brincadeira, terminou em hospital. Em Miami, durante o intervalo do jogo 4 das finais da NBA entre Miami Heat e Denver Nuggets, o ex-campeão de UFC Conor Mcgregor entrou em quadra para brincar com o mascote do time da casa, o Burnie. O personagem, que usava luvas de boxe, levou dois socos do lutador e mais tarde foi acabar no hospital.

A ação do mascote era para promover um spray, ele entrou em quadra durante o intervalo com luvas de boxe, parecendo provocar Mcgregor. O lutador então desferiu um soco de esquerda, derrubando Burnie, e depois deu um segundo golpe.

De acordo com o site “The Athletic”, o lutador usou “força excessiva” nos golpes e homem que vestia a roupa de Burnie precisou ser encaminhado ao hospital, onde recebeu medicação para dor e depois foi mandado para casa, onde passa bem.

A partida seguiu ruim para o Miami Heat. Além do mascote, o time da casa perdeu o jogo das finais da NBA por 108 a 95, deixando a série em 3 a 1 para o Denver Nuggets. A próxima partida está marcada para a próxima segunda-feira, 12, às 21h30 (horário de Brasília).