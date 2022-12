Memphis Grizzlies humilham Milwaukee Bucks na NBA em noite especial de Ja Morant

Dono da segunda melhor campanha da atual edição da NBA, atrás somente do Boston Celtics, o Milwaukee Bucks foi humilhado pelo Memphis Grizzlies na rodada desta quinta-feira. Campeã há duas temporadas, a equipe do grego Giannis Antetokoumpo caiu por 142 a 101 em noite especial de Ja Morant.

A derrota humilhante superou o duro revés de 31 de janeiro, quando os Bucks ainda estavam na defesa do título e levaram surra de 136 a 100 em visita ao Denver Nuggets.

Por alguns segundos, o Milwaukee somava sua maior derrota da história da temporada regular, quando os Grizzlies abriram 121 a 71 - por duas vezes os Bucks caíram por 48 pontos (144 a 96 para o Utah Jazz em 1990 e 152 a 104 para o Orlando Magic em 95).

Memphis Grizzlies guard Ja Morant (12) drives ahead of Milwaukee Bucks forward Thanasis Antetokounmpo (43) in the second half of an NBA basketball game Thursday, Dec. 15, 2022, in Memphis, Tenn. (AP Photo/Brandon Dill) Foto: AP / AP

Morant precisou de somente 26 minutos em quadra para anotar 25 pontos, pegar 10 rebotes e distribuir outras 10 assistências. Dominante do começo ao fim, os Grizzlies foram para o intervalo com 70 a 41 na FedExForum, no Tennessee, não tomando conhecimento da melhor defesa da NBA.

E o que estava ruim para Antetokoumpo e companhia ficou ainda pior no terceiro quarto, vencido pelos donos da casa por 47 a 30. O amplo placar fez os Bucks tirarem seus titulares de quadra antes do fim do período. O último quarto foi um treino para os reservas de ambas as equipes.

A noite foi completa para os Grizzlies, que assumiram a liderança do Oeste com a derrota do New Orleans Pelicans na prorrogação para o Jazz, em Utah, por 132 a 129.

Os Grizzlies somam 19 vitórias e nove derrotas, enquanto os Pelicans tem uma vitória a menos e uma derrota a mais. Os Bucks perderam a oitava, após 28 partidas, mas só ficam atrás no Leste para o Boston, dono de 22 triunfos e apenas sete revezes.

Confira os resultados da noite desta quinta:

Houston Rockets 108 x 111 Miami Heat

Memphis Grizzlies 142 x 101 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 132 x 129 New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers 95 x 111 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta sexta:

Charlotte Hornets x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x Sacramento Kings

Boston Celtics x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Golden State Warriors

Toronto Raptors x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Denver Nuggets