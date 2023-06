Miami Heat vence Nuggets em Denver e empata série das finais da NBA após segundo jogo

Sobrevivendo a um final de jogo de roer as unhas, o Miami Heat venceu o Denver Nuggets por 111 a 108 na noite deste domingo, 4, empatando as finais da NBA em uma vitória para cada lado.

A equipe de Jimmy Butler (com 21 pontos) e Bam Adebayo (21 pontos) conquistou uma valiosa vitória na quadra do Nuggets, que era a favorita, e agora sediará os dois próximos jogos da série, começando com o Jogo 3 nesta quarta-feira, 7.

Os 41 pontos e 11 rebotes do sérvio Nikola Jokic não foram suficientes para os anfitriões, que tiveram uma última chance de empatar, mas Jamal Murray errou um arremesso de três pontos a um segundo do fim.

O pivô do Denver Nuggets, Nikola Jokic (15), pega a bola contra o pivô do Miami Heat, Bam Adebayo (13), durante o segundo tempo do segundo jogo das finais da NBA de 2023 na Ball Arena. Foto: Kyle Terada/ USA TODAY Sports via Reuters Con

O Heat pretendia empatar a série e muitos achavam que o Denver manteria sua hegemonia com uma vantagem de 2 a 0, mas os floridianos saíram determinados e muito precisos em seus arremessos, com 17 de suas 35 tentativas de três pontos feitas.

O Miami entrou nos playoffs como o oitavo colocado na Conferência Leste, começando cada série como o time visitante.

Mais uma vez, o Nuggets teve que agradecer ao sérvio Nikola Jokic, mas não conseguiu capitalizar seus 41 pontos no dia.

Continua após a publicidade

Jokic estava chegando ao seu nono triplo-duplo nos playoffs e ao sexto nos últimos sete jogos, após marcar 27 pontos, 14 assistências e 10 rebotes no Jogo 1 das Finais.

O Heat, que tinha ido para a linha de lance livre apenas duas vezes antes de estabelecer um recorde da pós-temporada da NBA no Jogo 1 para o menor número de tentativas de lance livre em um jogo, foi o primeiro a vencer o jogo.

Dessa vez, eles tiveram um excelente aproveitamento de arremessos livres, fazendo 18 cestas em 20 oportunidades.

De qualquer forma, o ímpeto foi coletivo para o Miami, onde Butler também foi imenso com 21 pontos e nove assistências para assumir mais responsabilidade no último quarto, depois que Adebayo foi novamente exemplar com 21 pontos e nove rebotes.

Mais agressividade, mais habilidade e melhor defesa também foram fundamentais para a vitória do Miami.

Se os jogadores de Erik Spolestra não conseguiram impedir a explosão de Jokic, eles se esforçaram muito para limitar o impacto de seus companheiros de equipe.

“Essa é a final”, disse o técnico do Miami. “Sabemos que tínhamos que fazer algo defensivamente. Essa é a coisa mais importante para nós, porque também sabíamos que podíamos marcar, temos confiança em nossos jogadores”./ AFP

Continua após a publicidade

Quando serão os próximos jogos?

7 de junho às 21h30: Heat x Nuggets

9 de junho às 21h30: Heat x Nuggets

12 de junho às 21h30: Nuggets x Heat (se for necessário)

15 de junho às 21h30: Heat x Nuggets (se for necessário)

18 de junho às 21h: Nuggets x Heat (se for necessário)

Onde assistir