Mulher de Brittney Griner diz que atleta tem medo de ser ‘esquecida na Rússia’

Condenada a nove anos de prisão na Rússia, Brittney Griner vive seu pior momento no país, afirmou sua mulher, Cherelle Griner, nesta quinta-feira. De acordo com Cherelle, a bicampeã olímpica pelo dos Estados Unidos tem medo de ser esquecida pelo governo americano na prisão russa.

“Ela está com muito medo de ser deixada e esquecida na Rússia. Ela disse que parece que sua vida não importa. Como se falasse: ‘você todos não veem que eu preciso voltar para casa? Eu sou nada por acaso?”, disse Cherelle, ao citar uma ligação telefônica com sua mulher, em entrevista ao canal americano CBS.

Brittney foi condenada no dia 4 de agosto a nove anos de prisão por ter entrado na Rússia com um cigarro eletrônico carregado com óleo de haxixe, um derivado da maconha, no Aeroporto Internacional de Moscovo-Sheremetievo, em fevereiro. Seus advogados afirmaram que ela recebeu prescrição médica de um remédio contendo cannabis para dor.

Britney Griner está presa na Rússia depois de ser condenada a nove anos Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Eles apresentaram recurso contra a condenação judicial em primeira instância. A audiência que vai analisar a apelação está marcada para 25 deste mês. De acordo com Cherelle, sua mulher corre o risco de ser transferida para um campo de trabalho na prisão, em outra cidade, na Rússia. “Meu cérebro não consegue conceber isso”, afirmou.

O caso, que gera repercussões diplomáticas e gera tensões entre Estados Unidos e Rússia, levou o presidente americano Joe Biden chamar o veredicto de “inaceitável”. A esperança de Brittney agora repousa sobre um eventual acordo diplomático entre EUA e Rússia para poder ser libertada. Nas últimas semanas, o governo americano se movimentou sobre o caso e o secretário de Estado, Antony Blinken, acionou a diplomacia russa na tentativa de um acordo.

A proposta americana consiste em trocar Brittney Griner e Paul Whelan, um executivo de segurança corporativa sentenciado a 16 anos de prisão na Rússia por espionagem, por um famoso traficante de armas. O criminoso em questão é Viktor Bout, preso nos EUA desde 2012. Conhecido como “Mercador da Morte”, ele foi condenado a 25 anos de prisão após lucrar milhões vendendo armas ilegalmente. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, já disse que ouviria a proposta americana.

Quem é Britney Griner?

Brittney Griner, de 31 anos, foi campeã da WNBA em 2014 pelo Phoenix Mercury e bicampeã olímpica pelos Estados Unidos (nos Jogos do Rio-2016 e Tóquio, no ano passado). Brittney Griner é a mulher com mais enterradas na história da liga feminina, com 17 na temporada regular, cinco no All-Star Game e uma vez nos playoffs.

Mesmo sendo considerada uma das maiores jogadoras da história, a atleta estava no país para participar da temporada russa de basquete, pelo UMMC Ekaterinburg. É comum que jogadoras americanas participem de outras ligas durante a intertemporada da WNBA. Isso acontece, principalmente, pelos baixos salários. Enquanto estrelas do basquete masculino, como Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant, ganham cerca de US$ 40 milhões (R$ 209 milhões) por ano, o teto da liga feminina fica em torno de US$ 228 mil (R$ 1,1 milhão) por temporada.