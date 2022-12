Natal da NBA está recheado com cinco grandes confrontos

Se o futebol está parado no Natal, na NBA tudo é bastante agitado e, para este ano, a liga separou duelos de peso ao longo de todo o dia para a alegria dos fãs da bola laranja. A ação começa logo no Madison Square Garden, a Meca do basquete, com a partida entre os rivais New York Knicks e Philadelphia 76ers, agendada para às 14h (de Brasília).

As duas equipes disputam jogo a jogo uma vaga direta nos playoffs, sem a necessidade de participar do play-in, mini torneio que garante os últimos classificados ao mata-mata. Porém, de acordo com a Esportes da Sorte, plataforma de apostas esportivas, o 76ers (1.71) é favorito a vencer o Knicks (2.16).

Luka Doncic e Kemba Walker em ação na partida entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Foto: AP Photo/Abbie Parr

“A NBA trabalha muito bem as grandes datas. Nova York é um local que atrai turistas de todo o mundo e ter um jogo do Knicks neste feriado será uma enorme atração. Os esportes costumam parar, então é aí que ela aproveita todo o holofote”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.

Após o esquenta, um duelo de gerações balança a Conferência Oeste. O fenômeno Luka Doncic, 23 anos, lidera o Dallas Mavericks contra o Los Angeles Lakers de LeBron James, veterano que completa 38 anos no próximo dia 30. A bola sobe às 16h30.

As duas equipes não largaram bem na temporada e buscam se aproximar ou firmar posições na zona de classificação para o play-in. Tal objetivo parece ser mais concreto aos Mavs, apesar dos Lakers contarem com outras superestrelas, como Russell Westbrook e Anthony Davis, este que não estará em quadra, lesionado. Segundo a Odds&Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas em todo o mundo, a franquia do Texas (1.30) é favorita contra a californiana (3.60).

“As famílias costumam estar reunidas em casa, para um almoço ou uma confraternização. Na TV, para quem gosta de esportes, a NBA estará em evidência como o principal atrativo. Para quem não gosta, nomes como LeBron James e Luka Doncic acabam chamando a atenção. É uma ótima oportunidade para atrair novos fãs e consumidores”, destaca Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo.

Na sequência, uma prévia da provável final da Conferência Leste. Milwaukee Bucks e Boston Celtics brigam rodada a rodada pela primeira posição. Giannis Antetokounmpo de um lado, a dupla Jason Tatum e Jalen Brown do outro. Promessa de um jogaço às 19h. No Galera.bet, plataforma de apostas esportivas, o Celtics, que joga em casa, é o favorito, com odds de 1.58, enquanto uma vitória do Bucks paga 2.50.

Giannis Antetokounmpo é a estrela do Milwaukee Bucks. Foto: USA TODAY Sports / USA TODAY Sports

Sem tempo para recuperar o fôlego, os fãs da NBA poderão ver o atual campeão, o Golden State Warriors, diante do Memphis Grizzlies, sensação da temporada passada e que vem confirmando seu poder neste ano. O espetáculo começa às 22h, mas não estará completo, pois Stephen Curry, uma das maiores estrelas de todos os tempos, recupera-se de lesão. Por conta disso, o Grizz (1.34) tem um grande favoritismo contra os Warriors (2.73) na Casa de Apostas.

O presente natalino é encerrado já entrando no dia 26, à 0h30, com dois times na briga pelo topo do Oeste. Nikola Jokic, eleito o melhor jogador da última liga, lidera o Denver Nuggets (odds de 1.71) contra o forte Phoenix Suns (2.20), de Chris Paul e Devin Booker.