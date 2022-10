De virada, Bulls vencem Celtics em casa na NBA; Trail Blazers seguem invictos

Em noite de forte reação, o Chicago Bulls mostrou força nesta segunda-feira ao derrubar o Boston Celtics, atual vice-campeão da NBA, por 120 a 102. Os Bulls chegaram a estar perdendo por uma desvantagem de 19 pontos antes de iniciar a reviravolta em casa. Pela mesma rodada, o surpreendente Portland Trail Blazers venceu mais uma e segue invicto.

Em Chicago, os Bulls começaram lentos e viram os Celtics dominarem o primeiro quarto, sob a liderança de Jayson Tatum, cestinha da partida, com 16 pontos. Ele anotou ainda oito rebotes e cinco assistências. Jaylen Brown também se destacou, com seus 21 pontos e seis rebotes.

Jayson Tatum, do Boston Celtics, vai para cima da marcação de Patrick Williams, do Chicago Bulls Foto: USA TODAY Sports / USA TODAY Sports

Mas os Bulls reagiram de forma fulminante e neutralizaram a vantagem de 19 pontos dos atuais vice-campeões da NBA. DeMar DeRozan tomou a ponta e anotou 25 pontos, enquanto Nikola Vucevic obteve um “double-double” de 18 pontos e 23 rebotes. Ayo Dosunmu e Zach LaVine contribuíram com 22 e 19 pontos, respectivamente.

Foi a segunda vitória dos Bulls, que já perderam duas neste início de temporada. Os Celtics, apesar da primeira derrota na competição, já brigam pelas primeiras posições da Conferência Leste. A equipe soma três vitórias.

Em Portland, o Trail Blazers fez um grande jogo com o Denver Nuggets e levou a melhor pelo placar de 135 a 110. Foi a quarta vitória em quatro partidas da equipe de Portland, ainda invicta neste começo de competição - o Milwaukee Bucks também não perdeu ainda, mas fez apenas dois jogos até agora.

Esse grande início de temporada dos Trail Blazers se deve em parte ao bom momento vivido pela dupla formada por Damian Lillard e Anfernee Simons. O primeiro terminou o jogo com 31 pontos, seis rebotes e oito assistências, enquanto Simons registrou 29 pontos e cinco assistências.

Se não bastasse a dupla inspirada, o time de Portland contou com os 21 pontos de Jerami Grant e o “double-double” de Jusuf Nurkic, com 13 pontos e 12 rebotes. Mesmo na reserva, Shaedon Sharpe e Nassir Little anotaram 11 pontos cada. Com o resultado, os Trail Blazers lideram a Conferência Oeste e ostentam a melhor campanha deste início de campeonato.

Em outro bom jogo da rodada, o Memphis Grizzlies superou o Brooklyn Nets por 134 a 124, em casa. Ja Morant e Desmond Bane foram os nomes do time anfitrião. Eles superaram por pouco os rivais Kevin Durant e Kyrie Irving e marcaram 38 pontos cada. Os visitantes anotaram 37 cada um, em confronto marcado pelo equilíbrio.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 120 x 106 Indiana Pacers

New York Knicks 115 x 102 Orlando Magic

Miami Heat 90 x 98 Toronto Raptors

Chicago Bulls 120 x 102 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 106 x 115 San Antonio Spurs

Houston Rockets 114 x 108 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 134 x 124 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 135 x 110 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos da NBA desta terça-feira:

Washington Wizards x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Golden State Warriors