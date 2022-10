Curry comanda, Warriors derrotam o Miami Heat em casa e reagem na NBA

Publicidade

Após sofrer sua segunda derrota na temporada, o Golden State Warriors reagiu na noite desta quinta-feira e derrubou o Miami Heat por 123 a 110, em casa. O atual campeão da NBA, que vinha de revés diante do Phoenix Suns, um dos destaques da temporada passada, respondeu com uma vitória sobre um dos finalistas da Conferência Leste da última edição.

Como de costume, coube a Stephen Curry comandar os Warriors. O astro foi o cestinha do confronto, com 33 pontos, 10 deles no apertado quarto período do jogo. E ainda anotou nove assistências e sete rebotes. Klay Thompson marcou 19 pontos e Andrew Wiggins foi decisivo com seu “double-double” de 18 pontos e 10 rebotes.

Stephen Curry marcou 33 pontos na vitória dos Warriors sobre o Heat. Foto: AP Photo/Jeff Chiu

Inspirado, o trio ofuscou a boa atuação da dupla formada por Jimmy Butler e Bam Adebayo, responsáveis por 27 e 26 pontos, respectivamente. Butler ainda registrou oito assistências e seis rebotes. Surpresa do time, Max Strus saiu do banco de reservas para anotar 14 pontos.

Com três vitórias e duas derrotas, os Warriors ocupam a metade da tabela da Conferência Oeste, ainda distante dos líderes Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies e Utah Jazz, todos com quatro triunfos e apenas um revés.

Os Memphis Grizzlies venceram o Sacramento Kings por 125 a 110, também nesta quinta, com Desmond Bane em grande momento. Ele anotou 31 pontos, sendo seis cestas de três pontos. Ja Morant contribuiu com 22 pontos e seis assistências.

Em outro bom jogo da noite, o Dallas Mavericks superou o Brooklyn Nets por 129 a 125, fora de casa, em um duelo particular entre Luka Doncic e Kevin Durant. O primeiro levou a melhor e foi o cestinha do confronto, com 41 pontos. Ele deixou a quadra com um “triple-double”, por ter anotado 14 assistências e 11 rebotes, e foi o herói da partida ao anotar três cestas de três pontos na prorrogação.

O desempenho de Doncic foi tão assombroso que as boas performances individuais de Kevin Durant e Kyrie Irving não foram suficientes para levar os Nets ao triunfo. Durant marcou 37 pontos, contra 39 do companheiro de time. Os Nets têm apenas uma vitória em cinco jogos até agora, enquanto a equipe de Dallas tem dois triunfos e duas derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira na NBA:

Brooklyn Nets 125 x 129 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 118 x 110 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 110 x 125 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 123 x 110 Miami Heat

Acompanhe os jogos da NBA nesta sexta-feira:

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Boston Celtics x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x New York Knicks

San Antonio Spurs x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Utah Jazz

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans