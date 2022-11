NBA: Doncic decide no fim, salva Mavericks e garante vitória sobre os Clippers

Publicidade

O Dallas Mavericks chegou a construir uma vantagem de 25 pontos diante do Los Angeles Clippers, na noite de terça-feira, mas deixou os adversários diminuírem na reta final e precisaram do talento de Luka Doncic para evitar a virada. O esloveno fez uma cesta de três quando restavam 27 segundos para o fim da partida e o placar marcava 99 a 98 para os Mavericks, que venceram por 103 a 101.

Na comemoração, Doncic fez levou o dedo indicador à boca, como quem pede silêncio. Após o jogo, desculpou-se para não ser mal interpretado, uma vez que estava jogando diante de seus torcedores, em Dallas. “Eu queria uma celebração. Eu não iria pedir que nossa torcida calasse a boca, então não sei porque fiz isso”, comentou.

Luka Doncic teve ótima atuação na vitória do Dallas Mavericks sobre o Los Angeles Clippers pela NBA. Foto: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

O arremesso de três fez Doncic alcançar o 35º ponto no jogo e sair de quadra como autor de um double-double, uma vez que somou também 11 rebotes. Além disso, anotou cinco assistências. Dorian Finney-Smith, autor de 21 pontos, foi outro destaque da franquia de Dallas. Do lado dos Clippers, Paul George, com 23 pontos, comandou a reação que por pouco não teve uma virada como desfecho.

Recuperado de uma série de duas derrotas, agora com duas vitórias, os Mavericks ocupam a quinta colocação do Oeste, um pouco acima dos Clippers, ocupantes da nona posição. O Memphis Grizzlies, sexto da conferência, também jogou nesta terça-feira e acabou derrotado por 113 a 102 pelo New York Pelicans, sétimo. Mesmo com uma grande atuação de 36 pontos, Ja Morant não conseguiu evitar o revés da franquia do Tennessee. CJ McCollum, autor de 30 pontos, comandou os Pelicans.

A noite também foi de vitória por 118 a 11 do New York Knicks sobre o Utah Jazz, em Salt Lake City. Já na madrugada de quarta-feira, O Brooklyn Nets de Kevin Durant, foi dominado e perdeu por 153 a 121 pelo Sacramento Kings, que contou com 31 pontos de Terence Davis, grande nome do massacre. Em Portland, o Trail Blazers venceu o San Antonio Spurs por 110 a 117.

Confira os resultados da noite de terça e da madrugada de quarta-feira na NBA

New Orleans Pelicans 113 x 202 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 103 x 101 LA Clippers

Utah Jazz 111 x 118 New York Knicks

Portland Trail Blazers 117 x 110 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 153 x 121 Brooklyn Nets

Confira as partida da noite desta quarta-feira na NBA

Charlotte Hornets x Indiana Pacers

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder

Boston Celtic x Atlanta Hawk

Orlando Raptors x Miami Heat

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls x New Orleans Pelicans

Houston Rockets x Dallas Mavericks

New York Kincks x Denver Nuggets

Phoenix Suns x Golden State Warriors