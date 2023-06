NBA: Nuggets batem Heat sob olhares de Neymar e Vini Jr. e ficam a uma vitória de título inédito

O Denver Nuggets está a uma vitória do inédito título da NBA. O time de Nikola Jokic abriu 3 a 1 na série melhor de sete jogos ao vencer mais uma vez o Miami Heat, desta vez por 108 a 95, fora de casa. O grande triunfo foi obtido mesmo com o astro da equipe fora da maior parte do último quarto no Kaseya Center, na Flórida. A partida contou com as presenças dos brasileiros Neymar e Vinícius Júnior na torcida.

Com o resultado, os Nuggets poderão se sagrar campeões da NBA se venceram a próxima partida, justamente diante de sua torcida, na segunda-feira, às 21h30 (de Brasília). Se o Heat sobreviver à próxima partida, forçará a disputa do sexto jogo, na quinta-feira, em casa. Um eventual sétimo duelo seria disputado somente no domingo que vem, dia 18, no ginásio dos Nuggets.

Jimmy Butler e Nikola Jokic, como era esperado, foram os grandes nomes da partida. Mesmo perdendo praticamente todo o último quarto, por ter sido excluído por faltas, o sérvio registrou um “double-double”, com 23 pontos e 12 rebotes. Já o astro do Heat anotou 25 pontos, além de sete rebotes e sete assistências.

Nuggets derrotam Heat em Miami e podem confirmar título em casa. Foto: Kyle Terada/USA TODAY Sports

Mas o cestinha da partida foi Aaron Gordon, responsável por 27 dos 108 pontos dos Nuggets. Bruce Brown também se destacou, com 21, enquanto Jamal Murray obteve dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 15 pontos e 12 assistências.

Heat e Nuggets fizeram um início de jogo marcado pela lentidão e pelos erros. Até mesmo Jokic demorou para engrenar na partida. Aos poucos, o time visitante foi se impondo em quadra e abriu sete pontos de vantagem. Mas a equipe da casa, empurrada pela torcida, buscou a igualdade em 18/18.

A partida ganhou em nível técnico na reta final do primeiro quarto. O duelo se tornou mais equilibrado, com o time de Denver mantendo a frente no placar. Porém, nos instantes finais do período, Butler acertou bela cesta de três pontos e virou o marcador para 21/20, para festa da torcida.

A empolgação no Kaseya Center arrefeceu no segundo quarto. Os Nuggets reagiram rapidamente e logo já exibiam nove pontos de vantagem. Como aconteceu no início do jogo, o Heat corria atrás do prejuízo para se recuperar no jogo. E chegou a reduzir a diferença para quatro pontos.

O terceiro quarto contou com roteiro semelhante. Os Nuggets abriam vantagem e o Heat tentava reagir no placar com cestas de três pontos. Apesar das investidas bem-sucedidas de Kevin Love, com duas seguidas de três, o time de Denver chegou a ter 11 pontos de frente no marcador. E terminou o período com 13 de vantagem.

O Heat começou o último período beirando o desespero, com o reserva Duncan Robinson insistindo nos lances de três pontos. Bam Adebayo também se destacava, dando suporte aos lances de Butler. Do outro lado, Jokic tinha o apoio de Aaron Gordon, que se tornou a referência da equipe a dez minutos do fim da partida quando Jokic fez a quinta falta e foi excluído de quadra.

A exclusão temporária esquentou um jogo que parecia já definido. O Heat cresceu em quadra no embalo do susto sofrido pelos Nuggets, diante da ausência do seu grande astro. E chegou a reduzir a vantagem para cinco pontos. Mas a reação durou pouco. A defesa do Denver esbanjou eficiência enquanto Jokic seguia no banco. Quando voltou ao jogo, nos minutos finais, apenas ajudou a sacramentar a vitória.