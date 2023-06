NBA: Denver Nuggets derrota Miami Heat com grande atuação de Jokic e Murray e abre 2 a 1 nas finais

Com grande atuação de Jokic e Murray, o Denver Nuggets derrotou o Miami Heat, por 109 a 94, nesta quarta-feira na Flórida, e abriu 2 a 1 nas finais da NBA. As equipes se enfrentam sexta-feira no quarto duelo de novo na casa do Heat.

Pela primeira vez na história da NBA, dois jogadores do mesmo time conseguem um ‘triplo-duplo: Jokic marcou 32 pontos, agarrou 21 rebotes e fez dez assistências, enquanto Murray somou 34, dez e dez. Do lado de Miami, Butler somou 28 pontos e Adebayo fez 22.

Miami começou melhor a partida e chegou a liderar o placar com 5 a 0 e 7 a 2, com bom trabalhão de Adebayo. Mas, aos poucos, o jogo de Jokic começou a aparecer nos dois garrafões e, com isso, Denver reequilibrou a partida.

Jimmy Butler e Nikola Jokic em ação no jogo 3 entre Nuggets e Heat pela final da NBA. Foto: Wilfredo Lee/ AP

O primeiro quarto terminou empatado em 24 pontos, com dez pontos de Butler para Miami. Mesma pontuação obtida por Jokic. Murray ajudou Denver com mais oito.

Denver começou melhor o segundo quarto e chegou a abrir 29 a 24, mas com cinco pontos de Adebayo, Miami buscou nova igualdade no placar. E o equilíbrio tomou conta da partida.

Foram sete trocas de liderança no placar e sete empates no segundo quarto. No final, Dener conseguiu abrir 53 a 48, com Jokic somando 14 pontos, 12 rebotes e sete assistências. Murray anotou 20 pontos. Do lado de Miami, Butler marcou 14 pontos, enquanto Adebayo ficou com 13 (dez rebotes).

O terceiro quarto foi todo de Denver, que terminou com 14 pontos de vantagem: 82 a 68. Miami, que havia cometido poucos erros no primeiro tempo, falhou muito tanto nos arremessos como na marcação, somando apenas 18 pontos no período. Jokic chegou a impressionantes 26 pontos, 17 rebotes e move assistências.

A supremacia de Denver continuou no último quarto, que contou com Christian Braun, vindo do banco de reservas, mas com grande atitude no ataque, encarando Butler e Adebayo. A 8min16 do final a vantagem dos visitantes era de 93 a 72.

Miami tentou reagir e chegou a diminuir para 103 a 94, com 1min14 por jogar, mas parou por causa da regularidade de Jokic e Murray, que juntos somaram 66 pontos, agarraram 31 rebotes e fizeram 20 assistências.