NBA: Doncic chora em 1º jogo contra os Mavericks fora e marca 45 pontos em vitória dos Lakers

O resultado garantiu os Lakers nos playoffs da NBA. O time ocupa a terceira colocação na Conferência Oeste. Já os Mavericks estão em décimo lugar, preenchendo a última vaga da repescagem.

Draftado em 2018 pelo Atlanta Hawks e trocado na mesma noite para os Mavericks, Doncic foi campeão da Conferência Oeste com o time do Texas em 2024, ficando com o vice na final da NBA — na ocasião, o Boston Celtics venceu por 4 a 1. Ele foi selecionado cinco vezes para All-Star Games (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), mesmo número de oportunidades em que foi escolhido para o time ideal da temporada (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). O esloveno também recebeu o prêmio de Novato do Ano (2018) e foi o Jogador Mais Valioso (MVP, sigla em inglês) das Finais do Oeste (2024).