LeBron James anota ‘triple-double’, faz história de novo e Lakers vencem na NBA; veja lances

Em mais uma noite histórica para LeBron James, o Los Angeles Lakers voltou a vencer na NBA. Sob a liderança do astro, cada vez mais perto de quebrar o recorde de pontuação do campeonato, o time da Califórnia venceu o New York Knicks por 129 a 123, no consagrado Madison Square Garden, em Nova York.

LeBron encerrou a noite desta terça-feira com um “triple-double” de 28 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Assim, além de ficar a 89 pontos do recorde de pontuação, que pertence atualmente à lenda Kareem Abdul-Jabbar (38.299 a 38.387), o jogador dos Lakers se tornou o quarto jogador com o maior número de assistências da história da NBA.

LeBron James teve noite de gala na NBA. Jogador anotou 28 pontos na vitória dos Lakers sobre os Knicks. Foto: Frank Franklin II/AP

O astro soma agora 10.338 passes para cestas, superando de uma só vez Mark Jackson (10.334) e Steve Nash (10.335). Ao fim da sua primeira partida no Madison Square Garden em três anos, LeBron evitou falar sobre seus recordes

“Eu não cheguei a este ponto da minha carreira porque penso em recordes ou em quantos pontos tenho. Eu só jogo o jogo do jeito certo. A cada jogo, meu pensamento é tentar ser uma ameaça ao adversário fazendo pontos, pegando rebotes, dando assistência ou defendendo. E aí as fichas caem onde devem cair”, comentou.

O astro teve a ajuda de Anthony Davis, novamente titular, com 27 pontos e nove rebotes. Rui Hachimura também se aproximou de um “double-double”, com 19 pontos e nove rebotes. Pelos Knicks, Jalen Brunson foi o cestinha da partida, com 37 pontos. E Julius Randle obteve dois dígitos em dois fundamentos: 23 pontos e 12 rebotes.

O 24º triunfo trouxe esperança aos torcedores dos Lakers, mas não mudanças na tabela. O time, que soma 28 derrotas, segue em 13º lugar na Conferência Oeste, com chances remotas de classificação aos playoffs.

Em situação oposta, o Denver Nuggets fez mais uma vítima e aumentou a vantagem na liderança da mesma tabela. Em casa, bateu o New Orleans Pelicans por 122 a 113. Jamal Murray foi o cestinha, com 32 pontos, enquanto Nikola Jokic brilhou com mais um “triple-double”: 26 pontos, 18 rebotes e 15 assistências.

Com a segunda melhor campanha da temporada, os Nuggets exibem um retrospecto de 35 vitórias e 16 derrotas. Os Pelicans estão em 10º, dentro da zona de play-in (repescagem para os playoffs), com o mesmo número de triunfos e revezes: 26.

Pela Conferência Leste, o Milwaukee Bucks venceu a quinta seguida ao superar o Charlotte Hornets por 124 a 115, em casa. Em um duelo entre Giannis Antetokounmpo e LaMelo Ball, o grego levou a melhor, com 34 pontos e 18 rebotes, além da vitória. Ball se destacou, com um “triple-double” (27 pontos, 10 rebotes e 11 assistências), mas não evitou a 37ª derrota dos Hornets (14º e penúltimo colocado da tabela).

Em ascensão, justamente após superar problemas de lesão, os Bucks já somam 34 triunfos e 17 derrotas, em segundo lugar no Leste, cada vez mais perto do líder Boston Celtics.

Confira os resultados da noite desta terça-feira na NBA

Cleveland Cavaliers 97 x 100 Miami Heat

New York Knicks 123 x 129 Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks 124 x 115 Charlotte Hornets

Chicago Bulls 103 x 108 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 122 x 113 New Orleans Pelicans

Acompanhe os jogos desta quarta-feira na NBA

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers

Detroit Pistons x Washington Wizards

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors

Houston Rockets x Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Utah Jazz x Toronto Raptors

Phoenix Suns x Atlanta Hawks