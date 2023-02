LeBron James marca 26 pontos e fica a 63 do recorde histórico na NBA; veja lances da rodada

Giannis Antetokounmpo e LeBron James foram os nomes da rodada da NBA na noite desta quinta-feira. Os cestinhas conduziram o Milwaukee Bucks e o Los Angeles Lakers, respectivamente, em vitórias apertadas, enquanto Luka Doncic deu um susto na torcida do Dallas Mavericks ao deixar a quadra machucado. Em Indianapolis, LeBron concentrou todas as atenções. E não somente porque anotou 26 pontos, sete rebotes e sete assistências na vitória dos Lakers sobre o Indiana Pacers por 112 a 111. O astro ficou agora a apenas 63 pontos de bater o recorde histórico de pontos na NBA.

LeBron chegou aos 38.325 pontos, aproximando-se dos 38.387 da lenda Kareem Abdul Jabbar. A questão agora é quando o jogador dos Lakers vai superar a grande marca, contra o Oklahoma City Thunder, na terça, ou contra os Bucks, na quinta que vem. As duas partidas serão disputadas em Los Angeles.

Lebron James cravou 26 pontos na vitória dos Lakers. Foto: Michael Conroy/ AP

“Acho que é um dos maiores recordes dos esportes em geral. É tipo o recorde de ‘home run’ no beisebol. É uma daquelas marcas que você não vê ou não pensa que será quebrada. Você vê caras como Hank Aaron (ex-recordista de home run), que foi o recordista por tanto tempo. Ou Sammy (Sosa) e Mark McGwire e você começa a escalar e percebe: ‘oh, isso pode acontecer’. É uma coisa divertida como esportista. Foi divertido assistir esses caras conquistarem estas marcas”, disse LeBron, citando ex-jogadores famosos de beisebol.

Contra o Pacers, o cestinha da partida foi Anthony Davis, com 31 pontos. Ele obteve ainda um “double-double” com seus 14 rebotes. Pelo time da casa, o destaque foi Tyrese Haliburton, também autor de dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 26 pontos e 12 assistências.

Com a 25ª vitória na temporada, os Lakers subiram uma posição na Conferência Oeste. Estão em 12º lugar, com 28 derrotas, mais próximos da zona de classificação ao play-in, a repescagem dos playoffs. Entram nesta disputa os times do sétimo ao 10º lugar na classificação. Os Pacers vivem situação semelhante, com o 11º posto no Leste (24/29).

Em Milwaukee, os Bucks venceram mais nesta quinta, desta vez com placar equilibrado. Derrotaram o Los Angeles Clippers por 106 a 105, com nada menos que 54 pontos e 19 rebotes de Antetokounmpo. Os anfitriões chegaram a estar perdendo por 21 pontos de diferença no terceiro quarto, até o início da reação fulminante. Pelos Clippers, o destaque foi Norman Powell, autor de 26 pontos.

Com a sexta vitória seguida, os Bucks se aproximaram ainda mais do Boston Celtics na tabela do Leste. O time de Antetokounmpo ocupa a vice-liderança, com 35 vitórias e 17 derrotas. Os Celtics exibem 37/15, com a liderança e a melhor campanha do campeonato até agora.

No Texas, o Dallas Mavericks venceu o New Orleans Pelicans por 111 a 106 apesar da ausência de Doncic a partir do terceiro quarto. O astro sofreu uma dura queda ao longo da partida e deixou a quadra com dores no calcanhar direito. Até então, vinha sendo o nome da partida, com 31 pontos, oito rebotes e quatro assistências.

Mesmo saindo mais cedo da partida, ele terminou como o cestinha do duelo. Pela equipe de New Orleans, Brandon Ingram foi quem mais brilhou, com 26 pontos. O triunfo deixou os Mavericks na quarta colocação da Conferência Oeste, em situação mais favorável para selar a vaga direta nos playoffs. O time tem agora 28 vitórias e 25 derrotas. Os Pelicans estão em 10º na mesma tabela, com 26/27.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira da NBA

Indiana Pacers 111 x 112 Los Angeles Lakers

Continua após a publicidade

New York Knicks 106 x 104 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 128 x 113 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 114 x 98 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 111 x 106 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 134 x 117 Golden State Warriors

Milwaukee Bucks 106 x 105 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta sexta-feira da NBA

Continua após a publicidade

Detroit Pistons x Charlotte Hornets

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Boston Celtics x Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Toronto Raptors

Continua após a publicidade

Utah Jazz x Atlanta Hawks