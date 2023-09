NBA: Luka Doncic promove torneio com quadra flutuante em lago na Eslovênia e imagens impressionantes

Luka Doncic, astro do Dallas Mavericks, na NBA, realizou no último sábado, dia 16, um campeonato 3x3 de basquete em parceria com a Jordan para celebrar o lançamento de um tênis da sua linha, o Jordan “Luka 2 Lake Bled”, fabricado em parceria com a Jordan Brand. O nome faz referência ao local onde foi hospedado o evento, um lago que fica na Eslovênia, país de origem do atleta e pelo qual ele defende a seleção.

O torneio ocorreu em uma quadra flutuável no meio do Lake Bled, que é um conhecido ponto turístico local, com a participação de jovens talentos internacionais. Além das partidas disputadas, reuniu imagens impressionantes pelo cenário. A Grosbasket, Liga Europeia especializada em basquete, organizou o campeonato em parceria com a Doncic e Jordan.

Quadra flutuante no meio do Lago Bled, na Eslovênia, onde torneio 3x3 de Luka Doncic foi realizado. Foto: Reprodução/grosbasketshop/Instagram

Além dos jogos 3x3, também foram realizados torneios de enterradas, nas modalidades masculina e feminina. Vários aspirantes a atleta e entusiastas do esporte compareceram ao evento que também deixou à mostra o tênis lançado pelo jogador dos Mavericks.

Evento de Luka Doncic reuniu jovens talentos internacionais do basquete. Foto: Reprodução/grosbasketshop/Instagram

Doncic participou recentemente da Copa do Mundo de Basquete, onde foi o cestinha e chegou até as quartas de final com a Eslovênia, caindo diante do Canadá. O time terminou em terceiro lugar. O Brasil caiu na segunda fase e ficou fora do mata-mata.

Luka é um dos grandes nomes da atual geração da NBA. Em 2019, ele foi eleito o melhor calouro da temporada e participou de quatro All-Star Games, jogo que reúne os destaques da liga. Ele voltará às quadras americanas a partir do fim de outubro, quando a NBA iniciará a temporada de 2023-2024.

Continua após a publicidade