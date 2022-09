NBA multa Anthony Edwards por comentários homofóbicos nas redes sociais

O jovem ala-armador Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, recebeu nesta terça-feira, 21, uma multa de US$ 40 mil (R$ 206 mil) da NBA por ter feito comentários homofóbicos em sua conta no Instagram.

“Edwards foi multado em US$ 40 mil por usar uma linguagem ofensiva e depreciativa nas redes sociais”, disse em comunicado Byron Spruell, presidente de operações da liga. “Edwards reconheceu que suas ações foram inapropriadas”, acrescentou o texto.

Duas semanas atrás, o jogador, que em agosto completou 21 anos, publicou um vídeo gravado em um carro no qual é possível ouvi-lo ofendendo um grupo de homens que estava em uma calçada. Edwards usa expressões homofóbicas e raciais para desqualificá-los e em seguida afirma: “Olha o que o mundo se tornou”.

Ala-armador Anthony Edwards recebeu punição da NBA por publicação com conteúdo homofóbico nas redes. Foto: Brad Rempe/USA TODAY Sports

A publicação no Instagram, onde o ala-armador tem 1,2 milhão de seguidores, gerou uma grande polêmica na internet e motivou um comunicado de condenação dos Timberwolves e um pedido de desculpas do jogador.

“O que eu disse foi imaturo, ofensivo e desrespeitoso, e sinto muito. É inaceitável que eu ou qualquer um utilize esse linguajar de forma tão ofensiva. Não há desculpas para isso, absolutamente. Fui educado melhor do que isso”, escreveu Edwards no Twitter no dia 11 de setembro.

O jogador, que na temporada passada teve média de 21,3 pontos por jogo, foi a primeira escolha do Draft de 2020 e é uma das estrelas em ascensão da NBA. Edwards também é conhecido por sua participação como coadjuvante no popular filme “Arremessando Alto”, que estreou este ano e é protagonizado por Adam Sandler.