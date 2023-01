Nets reagem no fim e vencem Heat na NBA, mas Durant sofre lesão e preocupa; confira lances

Novo candidato ao título da NBA, o Brooklyn Nets fez mais uma vítima na noite deste domingo. Jogando fora de casa, o time de Nova York superou o Miami Heat pelo apertado placar de 102 a 101, com uma sólida reação no fim da partida. A má notícia para a torcida foi a lesão sofrida por Kevin Durant, principal jogador da equipe.

Durant deixou a quadra no terceiro quarto com dores no joelho direito depois que Jimmy Butler acabou caindo sobre sua perna. “É um problema no joelho direito. Ele será reavaliado amanhã (nesta segunda-feira) e aí teremos mais informações. Teremos algumas imagens para ter certeza sobre o que aconteceu”, declarou o técnico dos Nets, Jacque Vaughn.

Leia também Novo ângulo de câmera desvenda ‘mistério’ em passe de Draymond Green na NBA; veja vídeo

Durant esteve em quadra por 30 minutos, nos quais anotou 17 pontos, cinco rebotes e duas assistências. Foi o suficiente para fazer história. Ele superou Dominique Wilkins e assumiu o 14º posto na lista dos maiores pontuadores da história da NBA, com 26.669 pontos. Wilkins marcou 26.668 pontos em sua carreira.

Kevin Durant superou Dominique Wilkins e assumiu o 14º posto na lista dos maiores pontuadores da história da NBA. Foto: Michael Laughlin / USA TODAY Sports

Sem Durant no último quarto, Kyrie Irving assumiu a liderança da equipe. Foi o cestinha da partida, com 29 pontos. O reserva Seth Curry anotou 14, enquanto Nic Claxton obteve um “double-double” de 13 pontos e 11 rebotes. Pelo Heat, Butler marcou 26 pontos e Tyler Herro contribuiu com 24.

Foi a 18ª vitória dos Nets nos últimos 20 jogos. Em franca ascensão, o time ocupa a segunda posição da Conferência Leste, com 27 triunfos e 13 derrotas. A equipe de Nova York detém no momento a segunda melhor campanha da temporada regular da NBA, atrás apenas do Boston Celtics, líder da conferência.

Pela Conferência Oeste, o vice-líder Memphis Grizzlies manteve a disputa aberta com o líder Denver Nuggets. Em casa, derrotou o Utah Jazz por 123 a 118. Os dois primeiros colocados da tabela somam exatamente 26 vitórias e 13 derrotas.

Desmond Bane e Tyus Jones lideraram os anfitriões, com 24 e 21 pontos, respectivamente. Pelo Jazz, Lauri Markkanen foi o maior pontuador, com 21 pontos, numa partida em que a equipe contou com sete jogadores chegando aos dois dígitos em pontuação. Foi a 23ª derrota do time de Utah, que ocupa o 12º lugar, fora da zona de classificação do play-in.

Em casa, o Phoenix Suns voltou a decepcionar sua torcida. Perdeu para o Cleveland Cavaliers por 112 a 98. Darius Garland e Donovan Mitchell marcaram 22 pontos cada para os visitantes, que contaram com um “double-double” de Jarrett Allen, com 13 pontos e 12 rebotes. O brasileiro Raulzinho anotou três pontos, duas assistências e um rebote nos 11 minutos em que esteve em quadra.

Recheado de desfalques, o time de Phoenix contou com o reserva Duane Washington Jr. como seu cestinha, autor de 25 pontos. Com 20 vitórias e 21 derrotas, os Suns estão em oitavo lugar no Oeste, fora de zona de classificação direta aos playoffs. Os Cavaliers figuram em quarto lugar, com 26 vitórias e 15 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo na NBA

Continua após a publicidade

Detroit Pistons 111 x 123 Philadelphia 76ers

Toronto Raptors 117 x 105 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 116 x 111 Charlotte Hornets

Miami Heat 101 x 102 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 123 x 118 Utah Jazz

Houston Rockets 96 x 104 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 120 x 109 Dallas Mavericks

Continua após a publicidade

Phoenix Suns 98 x 112 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers 108 x 112 Atlanta Hawks

Acompanhe os jogos desta segunda-feira na NBA

Washington Wizards x New Orleans Pelicans

Boston Celtics x Chicago Bulls

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Continua após a publicidade

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Sacramento Kings x Orlando Magic