Doncic e Tatum fazem belo duelo na vitória dos Celtics sobre os Mavericks na NBA

Um belo toco de Jayson Tatum em Luka Doncic quando restavam pouco mais de dois minutos para o término do duelo entre candidatos a MVP da temporada regular da NBA serviu para confirmar que a noite de quarta-feira seria de festa para o Boston Celtics. Atuando em casa, o agora líder da Conferência Leste levou a melhor, vencendo o Dallas Mavericks por 125 a 112, e ofuscando os 42 pontos do gigante esloveno.

Tatum foi o nome dos Celtics na TD Garden. Além de parar o rival na reta final da partida não permitindo reação dos Mavericks, ainda deu bela contribuição com um duplo-duplo de 37 pontos e 13 rebotes.

Esloveno Luka Doncic teve grande atuação, mas não conseguiu levar os Mavericks à vitória sobre os Celtics. Foto: Mary Schwalm/AP

Enquanto Doncic mais uma vez teve pouca ajuda dos companheiros, Tatum foi bem auxiliado por Jaylen Brown, que anotou outros 31 pontos para uma bela apresentação dos vice-campeões da NBA. Boston ainda foi beneficiado pela derrota do Milwaukee Bucks para o Chicago Bulls, por 118 a 113, para assumir a liderança, com 14 vitórias e quatro derrotas. Com a oitava derrota, em 17 jogos, Dallas é apenas o décimo na Conferência Oeste.

Em Atlanta, os Hawks acabaram com a sequência de sete vitórias do Sacramento Kings em noite inspirada de Trae Young, autor de 35 pontos. O time é o quarto da Conferência Leste, com 11 vitórias e sete derrotas. Os 27 pontos de Malik Monk não impediram que Sacramento, quinto da Conferência do Oeste, perdesse a sétima, após 17 duelos.

O Phoenix Suns, mesmo sem jogar, permaneceu na liderança do Oeste beneficiado pela surpreendente derrota do Utah Jazz, em casa, para o Detroit Pistons, o pior do Leste, por 125 a 116. Foi apenas a quinta vitória dos Pistons, em 20 jogos. Bojan Bogdanovic, com 23 pontos, e Kevin Knox II, com 21, foram os destaques da equipe. Pelo lado do Utah, Malik Beasley marcou 29 pontos, mas não evitou a oitava derrota, em 20 duelos, do quarto colocado do Oeste.

Confira os resultados da noite desta quarta na NBA

Charlotte Hornets 107 x 101 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 114 x 96 Portland Trail Blazers

Indiana Pacers 101 x 115 Minnesota Timberwolves

Atlanta Hawks 115 x 106 Sacramento Kings

Boston Celtics 125 x 112 Dallas Mavericks

Miami Heat 113 x 105 Washington Wizards

Toronto Raptors 98 x 112 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 113 x 118 Chicago Bulls

Oklahoma City Thunder 126 x 131 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 110 x 129 New Orleans Pelicans

Utah Jazz 116 x 125 Detroit Pistons

Golden State Warriors 124 x 107 Los Angeles Clippers