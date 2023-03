NBA: Willis Reed, lendário jogador do New York Knicks, morre aos 80 anos

Willis Reed, que dramaticamente saiu machucado do vestiário minutos antes do sétimo jogo das finais da NBA em 1970 para liderar o New York Knicks no seu primeiro título e protagonizou um dos exemplos de sacrifício por seu time apesar da dor, morreu, nesta terça-feira, aos 80 anos.

A Associação de Jogadores Aposentados da NBA anunciou sua morte, sem confirmar as causas, e confirmou através de sua família. A saúde de Reed havia se deteriorado recentemente, o impedindo de viajar para Nova York para as festividades do 50º aniversário do título de 1973 dos Knicks, realizadas durante o duelo contra New Orleans Pelicans, em 25 de fevereiro.

Os Knicks tiraram uma foto na qual Reed entra na quadra enquanto seus companheiros fazem aquecimento para o jogo decisivo de 1970, em um dos momentos mais memoráveis da história da NBA e do ginásio do Madison Square Garden.

Willis Reed marcou época nos Knicks - 08/05/1970. Foto: AP Photo

“De luto, sempre nos esforçaremos para manter os padrões que ele nos deixou - a liderança, o sacrifício e a ética de trabalho incomparáveis, que o caracterizaram como um campeão entre os campeões”, disse um comunicado da franquia. “Seu legado viverá para sempre.”

Conhecido como “O Capitão”, Reed foi um pequeno pivô e um líder emocional entre os Knicks bicampeões. Ele teve um arremesso de fora do garrafão preciso e muita força para brigar pela bola nos rebotes em um momento de jogadores altos na quadra.

Ele foi escolhido para sete jogos das estrelas e premiado como o Jogador Mais Valioso em duas finais da NBA, o que o colocou no Hall da Fama. Na campanha de 1969-70, tornou-se o primeiro jogador a liderar a votação para o MVP da temporada regular, o Jogo de Estrelas e as Finais da NBA.

Mas seu lugar na história foi garantido ao aparecer em campo no último jogo da temporada. Reed machucou a coxa no quinto jogo da série contra o Lakers. Ninguém, nem mesmo seus companheiros, sabia qual era o estado de Reed, que ainda estava em tratamento antes do sétimo jogo. Ambas as equipes estavam aquecendo quando Reed emergiu do túnel e os fãs aplaudiram enlouquecidos. “Lá vem Willis e os fãs vão à loucura”, dise o radialista Marv Albert.

O Lakers enfrentou Reed, que arriscou dois chutes de longe nos primeiros minutos e saiu mancando pela quadra. Ele não marcou de novo, mas os Knicks não precisavam disso. Graças ao retorno de seu capitão e aos 36 pontos e 19 assistências de Walt Frazier, marcou 113 a 99 para ganhar seu primeiro título da NBA.

Reed não conseguiu mais se recuperar tão facilmente de lesões nos anos seguintes e disputou apenas 11 duelos na campanha de 1971-72. Ele voltou no ano seguinte e levou o time ao bicampeonato. Depois de jogar apenas 19 partidas em 1973-74, ele se aposentou com uma lesão no joelho após apenas dez temporadas como profissional.

Isso foi o suficiente para terminar com 12 mil pontos. e 8.400 rebotes, que continua entre as três melhores marcas dos Knicks. Nascido em 25 de junho de 1942 em Hico, Louisiana, Reed teve seu número 19 aposentado, o primeiro dos Knicks. Seu nome foi introduzido no Hall of Fame em 1982.