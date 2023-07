O que explica a parada cardíaca de Bronny James, filho de LeBron de apenas 18 anos

O basquete americano foi pego de surpresa nesta terça-feira com a notícia da hospitalização de Bronny James, filho do astro do Los Angeles Lakers, LeBron James, após sofrer uma parada cardíaca durante treinamento com sua equipe de basquete da Universidade do Sul da Califórnia (USC). O incidente chama a atenção pelo fato de o jovem, aspirante à NBA, ter apenas 18 anos e manter uma rotina de treinamentos condizente a de um atleta profissional. Mas, afinal, o que explica a parada cardíaca em uma pessoa sem aparentes problemas de saúde?

No esporte, uma parada cardíaca súbita, também conhecida como morte súbita, geralmente é causada por doenças genéticas que o atleta não sabe que tem. A prática esportiva acaba sendo um gatilho. Entre as doenças mais comuns em esportistas abaixo dos 35 anos estão: a cardiomiopatia hipertrófica, com maior incidência nos Estados Unidos; a cardiomiopatia ritmogência do ventrículo direito, mais registrada na Itália; além de uma miocardite desencadeada por uma carga viral.

“Hoje sabemos que, nos estudos com atletas, muitas casos de paradas cardíacas entre esportistas acabam sendo de origem indeterminada, não sendo identificadas cardiomiopatias nas autópsias, por exemplo. Uma das principais causas que temos são as arritmias, que também são geneticamente determinadas e não conseguimos identificá-las em autópsias. Então, é possível uma pessoa ter uma doença cardíaca, não saber e o exercício físico, como é um estressor fisiológico, acabar engatilhando uma parada cardíaca”, explica a médica Luciana Janot, cardiologista e referência do Espaço Einstein.

Bronny James foi internado nesta terça-feira, após sofrer uma parada cardíaca durante sessão de treinamento. Foto: Gregory Payan/AP

Segundo a especialista, os casos de morte súbita no meio esportivo são raros, com incidência de um a cada 50 mil. Homens, afro-descendentes e jogadores de basquete estão no grupo de maior risco de problemas cardíacos entre atletas. As causas da parada cardíaca de Bronny James ainda estão sendo investigadas. Ele está em condição estável e já deixou a UTI do hospital onde foi socorrido.

Bronny é cotado para o draft, processo de recrutamento de jovens talentos para a NBA, de 2024. O time que escolher o jogador para seu elenco deve ter também LeBron, que já comentou mais de uma vez sobre o sonho de jogar basquete ao lado do filho antes da aposentadoria. A parceria com o pai, porém, dependerá do que os exames médicos vão revelar sobre a saúde do jovem. Em 2018, Shareef O’Neal, filho de Shaquile O’Neal e amigo de Bronny, também teve um problema cardíaco quando era uma estrela adolescente do basquete e precisou passar por cirurgia. Ele não foi escolhido no draft de 2022, para o qual era elegível, e hoje joga a G League pelo Ignite.

“O que vai definir se o atleta vai voltar a atuar ou não vai depender da doença de base que ele tiver e do local onde ele está inserido. Se houver a necessidade de um implante de um cardiodesfibrilador, por exemplo, como no caso do jogador da Dinamarca (Christian Eriksen), nem todos os países liberam atletas para atuar com esse dispositivo implantado”, comenta Luciana Janot.

O exercício físico intenso, como no caso de Bronny, que sonha em atuar na NBA ao lado do pai, não é um fator de risco para as doenças cardiovasculares; pelo contrário, especialistas apontam que esses exercícios deixam o músculo do coração mais forte. Condições genéticas ou portadores de doença são mais suscetíveis a sofrer tais problemas cardíacos.

“Os atletas sofrem uma sobrecarga cardíaca maior e exigem muito esforço do coração. Quando ele não está 100%, há o risco de ter complicações ao submetê-lo a tal esforço, caso não seja feita uma avaliação cardíaca rigorosa previamente”, aponta Roberto Yano, médico cardiologista e especialista em Estimulação Cardíaca Artificial pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e pela Associação Médica Brasileira. O caso do jovem se deu durante uma sessão de treinamento.

De acordo com o site TMZ, LeBron está otimista com a recuperação de Bronny, mas não houve um novo boletim sobre o estado de saúde do jovem. Médicos estão realizando exames para encontrar o motivo para a parada cardíaca do atleta. Yano cita que, para os atletas profissionais ou amadores, é importante se atentar para os sintomas, que podem indicar um problema cardiovascular. É o caso das dores no peito, palpitações e dispneia. Em quadros mais graves, também podem ocorrer desmaios. É sempre fundamental buscar o médico nesses casos.

Outros episódios no esporte

Bronny James não é o primeiro atleta a sofrer com problemas cardíacos ao longo de sua carreira. Além de Eriksen, que sofreu uma parada cardiovascular durante a disputa da Eurocopa, em 2021, outros nomes impactaram o esporte. No Brasil, Washington, ex-atacante do Fluminense e Athletico-PR, passou por cirurgia em 2002, quando ainda atuava pelo Fenerbahçe, da Turquia. Ele retornou aos campos menos de um ano depois, pelo clube paranaense, e ficou conhecido como “Coração Valente”.

Com outro desfecho, o ex-volante Lucas Leiva também lidou com problemas cardíacos durante sua carreira. Com passagens por Liverpool e Lazio na Europa, ele precisou encerrar sua carreira no início de 2023, aos 36 anos, após período no Grêmio, clube que o revelou. Desfechos semelhantes tiveram Casillas e Agüero, que deixaram os gramados por complicações cardiovasculares.