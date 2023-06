Denver Nuggets x Miami Heat: onde assistir às finais da NBA

A NBA terá um novo campeão. A partir desta quinta-feira, 1, Denver Nuggets e Miami Heat começam a disputar o título da atual temporada. Em uma série melhor de sete partidas, os campeões da conferência oeste e leste da maior liga de basquete do mundo duelam pelas próximas duas semanas pelos Estados Unidos.

Melhor time da temporada regular da conferência oeste, o Denver Nuggets chega como favorito para a decisão. Comandado por ótimas atuações de Nikola Jokic, que foi eleito o melhor jogador da decisão do oeste, e Jamal Murray, o time chega para a sua primeira final da história buscando confirmar a expectativa criada por conta do desempenho da equipe até aqui.

Do outro lado, o Miami Heat chega sabendo que é visto como o azarão. Depois de se classificar na ‘bacia das almas’ na temporada regular, o time fez história a cada fase do mata-mata que avançou e chega na decisão acreditando em dois elementos. O primeiro deles é Jimmy Butler. Melhor jogador da final da conferência leste, o ala é a grande estrela do time e vem crescendo a cada série dos playoffs. O outro é a força do elenco. Formado por atletas que se completam, o Heat é visto por todos o adversário mais difícil de ser marcado por ter diversas opções de defesa e ataque.

Nikola Jokic é a grande estrela do Denver Nuggets e comanda a equipe em busca do priimeiro título Foto: (AP Foto/David Zalubowski)

“Denver é o favorito para o confronto. O time perdeu apenas três jogos durante os playoffs inteiro, está descansado e tem o melhor jogador dessa pós-temporada liderando a equipe. Agora, por outro lado, Miami não foi favorito em nenhuma série durante sua campanha e ainda assim está nas Finais. É o cabeça de chave número 8 e um time que não tem nada a perder. A expectativa é que o Heat siga sendo um time resiliente que tem um baita de um técnico. Mas os holofotes estarão nas duas estrelas: Nikola Jokic, que vem jogando muito e tem médias de triplo-duplo, e Jimmy Butller, um dos jogadores mais decisivos da história do basquete que ativa o ‘modo playoffs’ e faz coisas inimagináveis”, analisou Ari Aguiar, narrador dos canais ESPN.

“O Jokic pra mim é fenomenal. Ele já é o maior jogador da história do Denver Nuggets. Foi eleito duas vezes MVP da liga, um feito inédito pela franquia, e conseguiu levar a equipe para sua primeira Final da NBA na história. Do outro lado tem o Jimmy Butler que é um jogador realmente diferenciado, que em momentos de decisão sobe muito o nível de performance e consequentemente eleva o dos seus companheiros. Sem dúvidas o Butler é um dos atletas mais impressionantes em playoffs que temos atualmente, ele muda a chave de forma assustadora em jogos decisivos. Mas o Jokic também faz uma campanha sensacional, com média de triplo-duplo e está num grupo seleto com apenas três jogadores que chegaram às Finais com médias assim: Jokic, Wilt Chamberlain e Magic Johnson”, analisou Guilherme Giovannoni, ex-jogador e comentarista dos canais ESPN.

jimmy Butler lidera mais uma vez o Miami Heat em uma final da NBA Foto: David Butler II-USA TODAY Sports

Continua após a publicidade

A NBA House

Como já acconteceu em outros anos, a NBA organizou mais uma edição da NBA House em São Paulo. A partir do primeiro jogo da final da liga, que acontece nesta quinta-feira, um espaço localizado na capital paulista estará aberto para que os fãs da liga possam acompanhar as partidas. Além disso, o espaço também ficará aberto aos fins de semana para que as pessoas consigam viver a experiência fornecidas pelos patrocinadores da liga.

“A NBA no Brasil é única. A NBA House é a maior ativação que a liga faz no mundo e eles escolhem São Paulo para ser o lugar desse evento nos últimos anos. O evento desse ano é o maior que já fizemos. Teremos diversas ativações, um telão de mais de 40 metros, cerca de 4 mil metros quadrados e esperavamos receber mais de 44 mil pessoas durante o período em que a NBA House estiver aberta”, comentou Rodrigo Vincentini, head de conteúdo da NBA no Brasil.

ONDE ASSISTIR

Prime Video (streaming)

ESPN (TV por assinatura)

DATA DAS PARTIDAS