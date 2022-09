Pinheiros nega injúria racial em jogo de basquete sub-13 com Palmeiras e critica violência de rival

A diretoria do Pinheiros se posicionou nesta quarta-feira à noite sobre o incidente ocorrido na partida com o Palmeiras, válida pelo Campeonato Paulista sub-13 masculino de basquete. Em nota, o clube afirmou inicialmente que ‘não admite e repudia veementemente em seus ambientes qualquer ato discriminatório ou tipo de violência’, mas negou que qualquer atleta da equipe rival tenha sido alvo de injúria racial, como informou o Alviverde ao Estadão.

O Pinheiros informa que, segundo apurado até o momento, a suposta fala da torcedora (“animal”) foi referente à intensidade, à força e à violência na segunda falta antidesportiva cometida pelo atleta do Palmeiras, que culminou com a sua imediata expulsão do jogo. O atleta do Pinheiros, segundo o clube, desmaiou em razão da violência da falta recebida e precisou de atendimento médico urgente.

O esclarecimento cita ainda o documento oficial da partida. “A súmula mostra que havia um contexto muito hostil, com torcedores da equipe adversária sendo convidados a se retirar do local por causa de ofensas e hostilidades”, escreveu. “O treinador do Palmeiras (Gustavo Rocha) foi expulso pela prática de diversas ofensas e pelo seu comportamento agressivo”, completou.

Nota oficial do Pinheiros

Na súmula do jogo, que foi anexada pelo Pinheiros na nota oficial, o árbitro Jorge Luis Ventura escreveu que o auxiliar do Palmeiras, Willians RIbeiro, que ocupava o lugar de Gustavo Rocha no banco após ele ser expulso, avisou que não iria continuar na partida porque um dos atletas havia sido alvo de ‘falas racistas’ e chamado de animal. Representante da FPB, Patrícia Regina Patrício dos Santos também colocou em seu relatório o ocorrido, citando que o Palmeiras informou que o seu jogador havia sido alvo de falas racistas.

O comportamento violento da torcida, do técnico do Palmeiras e de alguns jogadores também foi relatado na súmula. Por fim, o Pinheiros reitera seu repúdio a quaisquer atos violentos e antidesportivos.

ENTENDA O CASO

No último domingo, no Pinheiros, a comissão técnica do Palmeiras decidiu abandonar o jogo alegando que um jogador foi alvo de injúria racial. A identidade não foi revelada para proteger a integridade do adolescente, que tem apenas 12 anos e deixou a quadra chorando após o episódio.

Luiz Bejczy, diretor de basquete do Palmeiras, afirmou na terça-feira que o departamento jurídico alviverde irá notificar o Pinheiros. De acordo com o dirigente, esta não é a primeira vez que jogadores palmeirenses são alvos de comentários racistas em jogos oficiais, o que serviu de motivo para o treinador Gustavo Rocha retirar o time de quadra.

O Palmeiras entrou em contato com a Federação Paulista de Basquete para pedir providências em relação ao caso. Ainda não há uma data para uma decisão em relação ao jogo, que foi suspenso por “situação grave ocorrida”. A FPB também informou que depende da sequência do processo pela acusação de injúria racial para tomar outras providências.