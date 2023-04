Playoffs da NBA começam neste sábado com quatro partidas e um único brasileiro

A temporada da NBA chega ao seu momento derradeiro com o início dos playoffs. O mata-mata da maior liga de basquete do planeta tem início neste sábado, 15, com quatro jogos. Os 76ers encaram os Nets, os Celtics pegam os Hawks, os Cavaliers enfrentam os Knicks, e os Kings, com campanha surpreendente, tentarão despachar os atuais campeões Warriors.

A abertura será entre Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets, às 14h (de Brasília), tendo como atração principal o pivô Joel Embiid. O camaronês é um dos principais candidatos ao troféu Michael Jordan, que será entregue ao melhor jogador da temporada regular.

“Significaria muito para mim (o prêmio de MVP). Todos que falam que não ligam estão mentindo. É o melhor prêmio que um jogador de basquete pode ganhar e validaria todo o meu trabalho. É por isso que ligo, pois coloco muito esforço em meu trabalho e seria um reconhecimento”, dispara o camisa 21, em entrevista para o canal Showtime.

Playoffs da NBA começam neste sábado com os 76ers em ação. Foto: Jeffrey Phelps/ AP

Com altos e baixos ao longo do ano, os 76ers terminaram em terceiro lugar e agora pegam os Nets, franquia em reconstrução. O time de Nova York passou por um desmanche no meio do campeonato, ao negociar Kevin Durant com o Phoenix Suns e Kyrie Irving com o Dallas Mavericks. No entanto, a chegada de Mikal Bridges manteve a consistência do time, que conseguiu se segurar na sexta colocação.

Boston Celtics x Atlanta Hawks

O Boston Celtics, atual vice-campeão e dono da segunda melhor campanha do Leste, entra em quadra logo em seguida, diante do perigoso Atlanta Hawks, às 16h30 (de Brasília). A equipe alviverde manteve a base do ano passado e adicionou o reforço de Malcom Brogdon. Já o adversário, liderado por Trae Young, assegurou sua vaga ao superar o Miami Heat no Play-in.

“Vamos ver os filmes, estudar bastante sobre o Boston, mas sabemos que eles têm uma grande equipe, com Jayson Tatum e Jaylen Brown. Será uma grande série e chegaremos preparados”, analisa Young, que conta com o reforço de Dejounte Murray, contratado junto ao San Antonio Spurs.

Dois anos atrás, o time de Atlanta surpreendeu os Knicks e calou o Madison Square Garden, em uma série que durou somente cinco partidas. A missão agora será ainda mais complicada.

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Cleveland Cavaliers e New York Knicks começam a sua batalha às 19h (de Brasília), na casa dos Cavs. A série é tratada como uma das mais equilibradas do primeiro round dos playoffs. Donovan Mitchell era o grande alvo dos Knicks na janela de transferências. O próprio jogador, por meio de fontes próximas, manifestou o desejo de defender a equipe de Nova York, mas as negociações com o Jazz não avançaram e o camisa 45 fechou com os Cavs.

Os Cavaliers terão a ajuda de Raulzinho, o único brasileiro jogando na NBA nos dias de hoje. O armador encerrou a temporada com 48 partidas disputadas e uma média de 10,5 minutos em quadra, anotando 3,3 pontos por jogo e 1,6 assistência por aparição.

Golden State Warriors x Sacramento Kings

O sábado de basquete é fechado com a estreia do atual campeão: o Golden State Warriors. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e companhia tiveram uma jornada turbulenta, com lesões e problemas internos, como a agressão de Green ao companheiro Jordan Poole e também o afastamento de Andrew Wiggins para resolver problemas particulares. Tudo isso acabou resultando na sexta campanha do Oeste, então o confronto diante dos Kings, às 21h30 (de Brasília), inicia-se em Sacramento.

O respeito pelos campeões é tão grande que, mesmo atuando fora de casa, a cotação dos Warriors é idêntica a dos Kings. Liderado por De’Aaron Fox e Domantas Sabonis, filho do lendário pivô Arvydas, o time de Sacramento chega à pós-temporada pela primeira vez depois de 16 anos.

Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies

No domingo, 16, é a vez de LeBron James entrar em quadra. O camisa 6 do Los Angeles Lakers tentará superar o embalado Memphis Grizzlies, de Ja Morant. O primeiro duelo está marcado para às 16h (de Brasília) no Tennessee. Favoritismo total para os jovens dos Grizzlies.

Se LeBron não está bem cotado nas disputas por prêmios individuais, o astro continua sendo o predileto do povo. A NBA divulgou nesta última semana a lista de camisas mais vendidas desta última temporada, e o ala dos Lakers fechou como o número um em vendas. Curry foi o segundo e Tatum, dos Celtics, completou o pódio. A curiosidade foi quanto às posições de Joel Embiid e Nikola Jokic, dos Nuggets, favoritos ao prêmio de MVP do ano. Os dois estrangeiros não ficaram nem no top 10, assegurando a 13ª e 12ª colocações, respectivamente.

ALÉM DAS QUADRAS

“A venda de camisas é um dos maiores termômetros da relação com a torcida. A NBA trabalha isso muito bem disponibilizando seus produtos nas arenas. Trouxemos isso para o Fielzone, na Neo Química Arena. O torcedor curte a partida com entretenimento e ainda pode garantir produtos com a marca”, ressalta Leonardo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, que possui camarotes também no Allianz Parque, no Morumbi e na Vila Belmiro.

Apesar de hoje estar representado por apenas um jogador, o Brasil se espelha bastante na gigante liga norte-americana e traz muitas de suas novidades para os seus esportes locais. É o caso do Estádio do Morumbi, do São Paulo, que conta com telões semelhantes nos quais o fã assistirá aos playoffs da NBA.

“A NBA é um exemplo de excelência em eventos e complexos esportivos. No Estádio do Morumbi, como referência, implementamos dois dos maiores painéis da América Latina. O local ganha uma atmosfera diferenciada”, destaca Tironi Paz Ortiz, Founder CEO da Imply.

PLAY-IN

A noite de domingo reserva uma série recheada de estrelas. De um lado, Kevin Durant, Devin Booker e Chris Paul tentam levar o Phoenix Suns de volta à final da NBA, após dois anos do vice para os Bucks. Do outro, Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook buscam carregar os Clippers à inédita decisão. O jogo 1 está marcado para às 21h (de Brasília) e o time de Los Angeles não deverá contar com George, que tenta acelerar o processo de recuperação de uma lesão no joelho direito.

De acordo com casas de apostas, como Odds&Scouts, Playgreen, Esportes da Sorte, Casa de Apostas e galera.bet, Celtics, 76ers, Cavaliers, Warriors, Grizzlies e Suns são os favoritos para avançar.

As melhores campanhas, Denver Nuggets no Oeste e Milwaukee Bucks no Leste, também começam suas jornadas rumo ao troféu neste domingo. Os Nuggets encaram o vencedor de Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, que definem a vaga no Play-In. Já os Bucks, da fera grega Giannis Antetokounmpo, aguardam o melhor de Miami Heat e Chicago Bulls.