Polícia vai até a casa de Ja Morant, astro do NBA, após postagem de despedida nas redes sociais

Ja Morant, astro do Memphis Grizzlies da NBA, segue vivendo com problemas fora de quadra. Depois de aparecer em duas lives segurando uma arma e ter sido suspenso duas vezes pelo time, o jogador assustou fãs e autoridades ao postar em sua conta no Instagram uma espécie de despedida dos pais e de sua filha. Na tarde desta quarta-feira, a polícia do Tennessee, estado em que o atleta mora, foi até a casa do atleta para verificar se estava tudo bem.

“Te amo, mãe”, “te amo, pai”, “você é a melhor, garotinha” e “adeus” foram as frases postadas por Ja Morant em sua conta no Instagram e apagadas logo na sequência nesta terça-feira. Por conta de todos os problemas que vive fora de quadra, a atitude causou muita preocupação entre os fãs do jogador e das autoridades locais.

Por conta disso, a polícia do Tennesse foi até a casa de Morant nesta quarta-feira e constatou que o atleta está bem. De acordo com a imprensa americana, a postagem se referia apenas a um período que Ja estará fora das redes sociais.

Ja Morant postou despedida enigmática nas redes sociais e preocupou autoridades nesta semana Foto: Joe Rondone-USA TODAY Sports

Entenda o caso

A primeira polêmica com arma de fogo nas redes sociais foi em março deste ano, após derrota do Memphis Grizzlies para o Denver Nuggets por 113 a 97. Algumas horas após o jogo, Ja Morant iniciou uma live em seu Instagram em uma casa noturna. No vídeo, o armador aparece segurando uma arma e sem camisa. A polícia de Glendale confirmou investigação do vídeo.

“Confirmamos que o incidente ocorreu em um bar de Glendale e estamos investigando o assunto. Não vamos dar mais informações sobre as investigações em andamento”, comentou a polícia de Glendale, que fica no estado do Colorado. No estado, não é ilegal portar arma de fogo, mas é ilegal portar sob a influência de álcool. No mesmo dia em que foi suspenso pela franquia, Morant publicou uma nota oficial em que assumia total responsabilidade e pedia desculpas para os companheiros de equipe e para seus familiares.

O episódio mais recente aconteceu após a eliminação do Memphis Grizzlies dos playoffs. Em nova live, agora feita por amigos, Ja Morant aparece e, por alguns instantes, é possível ver o armador com uma arma mais uma vez. Por conta desta nova situação com arma de fogo, o jogador voltou a ser suspenso pelo Memphis e esperasse uma posição da NBA sobre a situação.