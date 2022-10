São Paulo DC/Unip conquista bicampeonato da Copa do Mundo Universitária de Basquete 3x3

Publicidade

A equipe do São Paulo DC/Unip conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo Universitária de Basquete 3x3, neste sábado, ao vencer a Macquarie University, da Austrália, por 20 a 10. André Augusto, Gianluca Campaner, Luiz Felipe de Paula e Lucas Nogueira ergueram a taça do torneio disputado na sexta-feira e neste sábado, em Istambul, na Turquia.

Na caminhada rumo ao segundo troféu, a equipe brasileira integrou o Grupo D e na sexta-feira bateu a Taylor’s University, da Malásia, por 21 a 10, e acabou derrotada pela Manisa Celal Bayar University, da Turquia, por 19 a 20. Nas oitavas de final, passou sem susto pela Mon-Altius Institute, da Mongólia, com placar de 20 a 10).

Neste sábado, a equipe seguiu a disputa e venceu a Vytautas Magnus University, da Lituânia, considerada uma das favoritas, no tempo extra (14 a 13). Na semifinal, passou sem sustos pela National University of La Matanza, da Argentina (20 a 10), garantindo vaga na grande final.

São Paulo DC/Unip é bicampeão da Copa do Mundo Universitária de Basquete 3x3.

Após a partida, o manager do São Paulo DC/Unip, Gustavo Bracco, celebrou a conquista do bicampeonato mundial e ressaltou a importância do esporte e da educação. “Que orgulho ser bicampeão mundial. Sensação que desejo a todas as pessoas que acreditam e investem no esporte Basquete 3x3 tenham de poder estudar e ser um profissional e também atleta. Educação é o caminho da prosperidade. Mas é verdade. Somos bicampeões mundiais”, comemorou.

“É uma coisa que eu não imaginava que seria fácil de realizar. Porém, me dediquei muito para chegar aonde cheguei. Dedico tudo isso aos meus companheiros de time que me deram suporte e acima de tudo acreditaram em mim para conseguir mais uma conquista pessoal e para o nosso time”, acrescentou o atleta Gianluca Campaner.





