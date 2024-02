A imagem foi registrada no aquecimento antes da partida dos Warriors contra os Los Angeles Clippers, na madrugada desta quinta-feira, dia 15. Curry se aproximou do túnel com a bola e, sob gritos dos torcedores, fez um arremesso não convencional, semelhante a um lançamento de goleiro de futebol. A bola foi direto na cesta oposta, do outro lado da quadra.

A habilidade de Curry, porém, não foi suficiente durante a partida. Os Clippers levaram a melhor e venceram os Warriors por 130 a 125. Curry marcou 41 dos 125 pontos. Os Warriors voltam à quadra ainda nesta quinta-feira, contra o Utah Jazz, às 23h (horário de Brasília). A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada), Star+ e PrimeVideo (streaming).