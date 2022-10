Tatum lidera Celtics em vitória por 111 a 104 e exalta confrontos com Miami Heat

O Boston Celtics segue impecável neste início de temporada da NBA. O time de Boston derrotou o Miami Heat por 111 a 104 na reedição da última final da Conferência Leste, em jogo realizado na noite da última sexta-feira. A dupla Jayson Tatum e Jaylen Brown voltou a se destacar em quadra e combinou 57 pontos.

O jogo aconteceu na FTX Arena, em Miami, e os Celtics saíram na frente logo no primeiro quarto para confirmar a vantagem. Marcus Smart brilhou na defesa e permitiu que Tatum anotasse 29 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Brown fez parecido, com 28 pontos, quatro rebotes e três assistências. Pelo time da casa, Tyler Hero foi o cestinha da partida com 25 pontos, enquanto Bam Adebayo e Jimmy Butler passaram abaixo dos 20 pontos, com 19 e 18, respectivamente.

Jayson Tatum, Grant Williams e Malcolm Brogdon celebram a vitória do Boston Celtics contra o Miami Heat. Foto: Marta Lavandier/AP Photo

“Temos uma grande equipe e ainda estamos tentando nos entender. Eu amo jogar contra o Miami Heat. Nós temos alguma história aqui pelos últimos anos e eles nos motivam, nos fazem ser um time melhor. O time deles tem muita energia, muitos grandes jogadores e um ótimo técnico”, afirmou Tatum depois da partida.

Atual campeão, o Golden State Warriors conheceu sua primeira derrota em embate contra o Denver Nuggets no Chase Centes, em São Francisco. Stephen Curry brilhou com 34 pontos, mas não evitou a derrota por 128 a 123 para o time de Denver. Quem segue 100% na Conferência Oeste é o Utah Jazz, que na última noite derrotou o Minnesota Timberwolves fora de casa por 132 a 126.

Washington Wizards e Chicago Bulls fizeram o jogo com o placar mais magro da noite, que culminou na primeira derrota do Bulls, por 102 a 100. Ja Morant começou a temporada de forma impressionante e anotou incríveis 49 pontos na vitória do Memphis Grizzlies por 129 a 126 fora de casa contra o Houston Rockets. O camisa 12 ainda deu quatro rebotes, oito assistências e dois tocos na partida.

Veja os outros jogos da rodada da NBA:

Charlotte Hornets 112 x 124 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 134 x 137 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 108 x 98 Orlando Magic

Brooklyn Nets 109 x 105 Toronto Raptors

New York Knicks 130 x 106 Detroit Pistons

Portland Trail Blazers 113 x 111 Phoenix Suns