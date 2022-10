Técnico do Boston Celtics, Ime Udoka subiu rápido e caiu feio na NBA

O técnico do Boston Celtics, Ime Udoka, está no centro de uma das situações mais desconcertantes da NBA. Apenas alguns meses depois de levar o time às finais, ele foi suspenso por um ano, sob circunstâncias misteriosas, deixando a franquia em turbulência apenas algumas semanas antes do início da nova temporada.

Um treinador interino assumiu, mas a confusão tomou conta: ninguém está dizendo publicamente o que aconteceu, e as pessoas que conhecem Udoka estão se perguntando como ele - respeitado ex-jogador que chegou a trabalhar para a FedEx - pode estar com tantos problemas.

“É uma pena”, disse Martell Webster, um dos ex-companheiros de Udoka na NBA. “Mas regras são regras. E, quando você assina contrato e recebe salário, está dizendo que concorda com as regras.”

Os Celtics disseram apenas que estava suspendendo Udoka para a temporada 2022/2023 por “violações não especificadas das políticas da equipe”. De acordo com duas pessoas com conhecimento da situação que não estavam autorizadas a discuti-la publicamente, o técnico mantinha um relacionamento com uma subordinada.

Depois que a suspensão foi anunciada em 22 de setembro, Udoka, 45 anos, divulgou um comunicado à ESPN: “Quero pedir desculpas aos nossos jogadores, aos torcedores, a toda a organização Celtics e à minha família por decepcioná-los.”

A atriz Nia Long, com quem Udoka tem um filho pequeno, pediu privacidade em um comunicado ao TMZ.

A influência de Udoka no basquete vai muito além dos Celtics e até mesmo da NBA.

Caçula de três irmãos, Udoka cresceu em Portland, Oregon, onde as dificuldades financeiras eram uma constante na família. Seu pai, Vitalis, era um imigrante nigeriano que trabalhava longas horas como operário. Sua mãe, Agnes, se amontoava com os filhos ao redor de um forno a gás para mantê-los aquecidos sempre que a eletricidade era cortada no apartamento, de acordo com o Boston Globe.

A maior constante para Udoka, porém, era o basquete. Ele passou por vários times na época de jogador universitário, matriculando-se no Eastern Utah Junior College e na Universidade de São Francisco antes de jogar suas duas últimas temporadas na Portland State, onde era conhecido por sua força na defesa, até que uma lesão no joelho encerrou seu último ano. Ele ganhou uma reputação de tenacidade e forte ética de trabalho.

“Ime tinha uma motivação incrível para se destacar no basquete”, disse Derek Nesland, companheiro de equipe de Udoka na Portland State. “Ele só conhecia uma maneira de jogar. E era jogar com tudo o que tinha.”

Udoka não foi selecionado no draft da NBA após a faculdade e se juntou ao Fargo-Moorhead Beez, time de uma divisão inferior na Dakota do Norte. Depois de algumas semanas na temporada, ele voltou a machucar o joelho. Passou meses fazendo bicos, como carregar caixas para a FedEx, depois trabalhou por vários anos na periferia do basquete profissional, na liga de desenvolvimento da NBA e em times europeus.

No final da temporada 2005/2006, Udoka assinou com o New York Knicks e jogou oito jogos - tempo suficiente para impressionar Isiah Thomas, então gerente geral da equipe: Thomas disse a Udoka que um dia ele seria um bom treinador.

Kumbeno Memory, um dos amigos mais próximos de Udoka, disse em entrevista na temporada passada que Udoka contou a ele sobre a conversa com Thomas. “E ele estava tipo, ‘Eu sei que estou sendo um bom mentor para os caras mais jovens, mas será que posso ser treinador de verdade?’”, disse Memory.

Na temporada seguinte, Udoka assinou com o Portland Trail Blazers e recebeu um feedback semelhante de Nate McMillan, então treinador da equipe. Webster, um dos companheiros de equipe de Udoka naquela temporada, disse em entrevista na semana passada que Udoka era um profissional total: chegava cedo para treinar e estava sempre preparado.

“Ele era um treinador dentro da quadra”, disse Webster. “Não era espetacularmente atlético nem nada do tipo, mas sempre soube como jogar e sabia que sua cabeça para o jogo precisava superar sua capacidade atlética.”

Udoka passou as quatro temporadas seguintes no San Antonio Spurs e no Sacramento Kings. Ele também estava trabalhando como treinador da AAU na área de Portland com Memory e outro amigo de infância, Kendrick Williams.

Em entrevista na temporada passada, Udoka disse que aprendeu a treinar jogadores individualmente na AAU. O trabalho, disse ele, não era o mesmo para todo mundo. Gregg Popovich, treinador de Udoka no San Antonio, também transmitiu essa mensagem. “Como treinar e o que dizer e como dizer, tudo isso era totalmente diferente”, disse Udoka. “Pop falava muito sobre a parte do relacionamento, e era isso - especialmente naquela idade. Ganhar a confiança dos garotos e mostrar quanto você se importa com eles.”

Em 2012, Udoka estava fora da NBA e jogando na Europa. Depois de alguns meses no UCAM Murcia, clube da Espanha, ele encontrou alguns amigos em Las Vegas para assistir à liga de verão da NBA. Estava prestes a completar 35 anos e se perguntava se queria voltar ao exterior para mais uma temporada.

Certa tarde, Popovich ligou para lhe oferecer um emprego de assistente de treinador nos Spurs. “Lembro que foi uma decisão muito difícil, passamos horas conversando a respeito”, disse Mike Moser, que conheceu Udoka por meio de sua equipe da AAU, em entrevista na temporada passada. “Finalmente, ele decidiu: ‘Vou aceitar. Vou encarar. Vou ser técnico’. E me lembro de ter ficado muito surpreso. Mas nunca vou esquecer isso”.

Udoka passou sete temporadas como assistente no San Antonio. Uma dessas temporadas resultou em título. Udoka também teve passagens de uma temporada no Philadelphia 76ers e no Brooklyn Nets antes de o Celtics o contratar em junho de 2021 para seu primeiro cargo de treinador principal.

Ele teve um sucesso surpreendente em sua primeira temporada, liderando uma equipe de jovens estrelas em ascensão até as finais da NBA, quando perderam para o Golden State em seis jogos. E embora vários jogadores o tenham apoiado enquanto expressavam incerteza sobre o que levou à sua punição, a diretoria da equipe tem sido menos tranquilizadora. Wyc Grousbeck, proprietário majoritário dos Celtics, disse que a equipe não decidiu se - ou em que circunstâncias - Udoka seria bem-vindo de volta.

Como pouco se sabe publicamente sobre os motivos de seu afastamento, os torcedores e mesmo para aqueles que o conheceram de perto estão com dificuldade de entender a situação. Um representante de Udoka não respondeu a um pedido de comentário. Joe Mazzulla, 34 anos, um dos assistentes técnicos de Udoka, será o técnico interino nesta temporada.

“Tem certas pessoas que você encontra na vida e não estranharia se uma coisa dessas acontecesse”, disse Nesland, colega de equipe de Udoka na faculdade. “Não era o caso dele. Não consigo imaginar o que está acontecendo nos bastidores.”

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU