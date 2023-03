Time feminino vence torneio de basquete masculino mas fica sem o troféu nos Estados Unidos

Um time de basquete feminino de Hoover, no Alabama, fez história. A equipe feminina Spain Park da liga recreativa para alunas da quinta série ficou com o título da competição para meninos e não teve direito a ficar com o troféu de campeão.

De acordo com o relato de Jayme Mashayekh, pai de uma das meninas da equipe em questão, a equipe entrou para a competição quando soube que precisava estar no torneio para não perder o acesso ao espaço de treinos do time. Além disso, segundo o pai, as meninas foram informadas pela organização no início do torneio que não iriam receber o troféu em caso de título.

“Elas foram informadas antes do campeonato que poderiam jogar, mas se ganhassem, não teriam o troféu. Com licença? O que? O que elas fizeram para serem desclassificadas? Elas não pagaram suas dívidas? Eles não subiram de nível na competição? Ah, é porque são MENINAS?!?!”, disse Jayme em um relato em seu facebook.

Divulgação Prefeitura de Hoover Foto: Divulgação Prefeitura de Hoover

“Estou desapontado por ter que dizer à minha filha que coisas assim ainda acontecem. Estou desapontado por ensinarmos nossos filhos a aceitar coisas que não ganharam. Acima de tudo, estou desapontado com minha cidade, que não permite que algumas meninas da 5ª série joguem basquete”, comentou Mashayekh.

A entrega das medalhas

Após o post do pai e da repercussão que a história teve nas redes sociais, a cidade de Hoover se posicionou. Através de uma cerimônia privada, por pedido do time feminino, o prefeito da cidade entregou as medalhas de campeão e uma medalha especial.