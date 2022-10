Torcedor do Sesi Franca morre dois dias após mal súbito em final de basquete

Tiago Souza, torcedor do Sesi Franca de 40 anos, não resistiu a um mal súbito sofrido há dois dias e morreu nesta sexta-feira. Ele passou mal nas arquibancadas do Ginásio Pedro Morilla Fuentes, o Pedrocão, durante o jogo do Franca com o São Paulo pelo segundo jogo da final do Campeonato Paulista de basquete masculino.

Sócio-torcedor da equipe do interior paulista, Tiago Souza não se sentiu bem ao longo do duelo do Franca com o São Paulo e precisou de socorro. Ele foi retirado de maca do ginásio e levado imediatamente para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, que fica a cerca de quatro quilômetros.

Leia também Assembleia Geral da CBB aprova cancelamento de acordo com Liga Nacional de Basquete

Como o caso era grave e inspirava cuidados, Tiago foi transferido posteriormente para o hospital São Joaquim, que também fica na região. O torcedor foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na mesma noite.

Tiago Souza, torcedor do Franca Foto: Reprodução/ Facebook

Familiares e amigos relatam que Tiago não tinha problemas conhecidos de saúde e estava bem momentos antes da partida em Franca.

A morte de Tiago Souza foi confirmada às 21h pela assessoria do hospital São Joaquim. A causa da morte, no entanto, foi preservada. Informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas até o momento.