‘Triple-double’ de Tatum leva Celtics à vitória sobre Mavericks em noite menos inspirada de Doncic

Derrotado pelo Oklahoma City Thunder na terça-feira, o Boston Celtics apresentou um excelente jogo coletivo na noite desta quinta para conquistar uma vitória por 124 a 95 sobre o Dallas Mavericks, que vinha de uma série de seis vitórias sob o comando de Luka Doncic. Dessa vez, o fenômeno esloveno não teve o brilho habitual e viu Jayson Tatum ser o nome da partida com um “triple-double” de 29 pontos, 14 rebotes e dez assistências.

Doncic entrou em quadra com uma média de 44,5 pontos nos últimos cinco jogos. Na série dos Mavericks, somou duas pontuações na casa dos 50, uma de 60 a teve 32 como a menor pontuação. Além disso, foi responsável por dois “double-doubles” e dois “triple-doubles”. Diante do Celtics, teve atuação mais apagada, ficou no banco durante o último quarto e não conseguiu repetir os excelentes números que vinha acumulando.

Tatum, Smart, White e Brown comemoram a vitória do Boston Celtics sobre o Dallas Mavericks. Foto: USA TODAY Sports / USA TODAY Sports

Do outro lado, Tatum não brilhou sozinho. Ele teve grande ajuda de Jaylen Brown, autor de 19 pontos, Marcus Smart, dono de 15 pontos, e Malcolm Brogdon, que saiu do banco e também marcou 15. “Eles me mostraram que podem fazer isso uma vez. Agora, têm que fazer isso de novo e denovo”, afirmou Joe Mazulla, técnico interino dos Celtics. O resultado manteve a franquia de Boston na liderança da Conferência Leste. Os Mavericks estão em quarto no Oeste.

Em Orlando, o Memphis Grizzlies também contou com bom jogo coletivo e bateu o Magic por 123 a 115, alcançando a quinta vitória seguida. A equipe do Tennessee contou com 32 pontos de Ja Morant e um “double-double” de 31 pontos e dez rebotes anotado por Jaren Jackson para conquistar o importante triunfo fora de casa que o mantém na vice-liderança da Conferência Oeste.

Logo acima dos Grizzlies, na liderança, o Denver Nuggets também foi para a quadra e venceu com tranquilidade o LA Clippers, por 122 a 91. O astro Nikola Jokic deixou a quadra no último quarto, com 12 pontos, e os números dos Nuggets foram bem distribuídos. Vlatko Cancar teve teve 15 pontos e doze rebotes. O maior pontuador foi Michael Porter Jr, com 18. Em outro duelo da noite, Lauri Markkanen fez 49 pontos, a maior pontuação de sua carreira, para liderar a vitória por 131 a 114 do Utah Jazz sobre o Houston Rockets.

Confira os resultados da NBA desta quinta-feira:

Orlando Magic 115 x 123 Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks 95 x 124 Boston Celtics

Houston Rockets 114 x 131 Utah Jazz

LA Clippers 91 x 122 Denver Nuggets

Confira os jogos da NBA desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Portland Trail Blazers

Philadelphia 76ers x Chicago Bulls

Toronto Raptors x New York Knicks

New Orleans Pelicans x Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets

Oklahoma City Thunder x Washington Wizards

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves x LA Clippers

Denver Nuggets x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Miami Heat

Los Angeles Lakers x Atlanta Hawks