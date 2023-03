Trocas na NBA mudam a vida dos jogadores e afetam amizade de seus cachorros

O mercado de trocas da NBA é uma das grandes marcas da liga. Buscando melhorar os times, os gerentes das franquias vão para o mercado até pouco depois da virada do ano buscando alternativas. Contudo, algumas vezes, essa movimentação acaba separando grandes amigos. Foi o que aconteceu com Mikal Bridges, Cameron Payne e seus cachorros.

Jogador importante do elenco do Phoenix Suns, normalmente vindo do banco de reservas, Mikal Brigdes foi trocado pela franquia na reta final da janela de trocas para o Brooklyn Nets e além de Payton perder um amigo em quadra, a relação de amizade entre os cachorros Sonny e Uno ganhou uma distância.

Como Brigdes foi trocado pelo Suns quando a equipe estava atuando fora de casa, o jogador não teve como voltar para Phoenix e pegar suas coisas e Sonny. Desta forma, coube a Payne explicar para os dois animais o que estava acontecendo. O jogador do Suns lembra de sentar e conversar com Sonny.

Cameron Payne com a camisa do Phoenix Suns durante a atual temporada Foto: (Photo by Chris Coduto / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Cara, Uno vai ficar. Sonny, acho que você está indo embora. Mikal está indo embora. Ele foi negociado. Você e Uno ainda vão ser melhores amigos para sempre”, disse o atleta ao relembrar como explicou para os dois cachorros a troca de Brigdes.

“Isso só me fez rir. Eu estava tipo, eles são realmente humanos de verdade. Eles sabem exatamente o que estamos dizendo”, comentou Payne.

A relação dos donos e dos cachorros

Brrigdes e Payne eram muito próximos durante o tempo em que defenderam o Phoenix. Pelo estilo em quadra e pelas afinidades do lado de fora, a dupla acabou passando muito tempo junto e moraram no mesmo bairro na cidade.

Sonny Bridges cachorro de Mikal Bridges Foto: (Courtesy of Mikal Bridges via The New York Times)

Por conta disso, a amizade de Sonny e Uno também se fortaleceu. Com cada um “vivendo” na casa do outro, a relação dos dois cachorros se fortaleceu. Payne já chegou a levar seu cachorro em algumas partidas, por ele ser pequeno, e uma delas foi marcante. Em um jogo do Texas Legends, um time da G-League. Uno sentou-se perto do banco e Cameron Payne marcou seu primeiro triplo-duplo e ficou encantado com a presença de seu “filho”.

A relação próxima da ex-dupla do Suns fez com que os dois cachorros se sentissem como tendo dois donos e uma confusão aconteceu. Sonny começou a ficar com ciúmes se Payne prestava atenção em seu próprio cachorro, negligenciando Sonny. Isso confundiu Bridges.

“É como se eu tivesse que lembrar ele que o dono dele sou eu”, disse o atual jogador do Brooklyn Nets.

Mikal Bridges em ação com a camisa do Brooklyn Nets Foto: (AP Foto/Jessie Alcheh)

Sonny e Uno passaram a ser figuras frequentes no centro de treinamento do Phoenix Suns e acabaram sendo importantes em um momento crucial e tenso de Bridges e Payne na franquia. Após a derrota da equipe na seminfinal de conferência para o Dallas Mavericks na última temporada, foram os dois cachorros que animaram seus donos.

“Apenas disse a ele: ‘Bem, vou estar em casa com você todos os dias agora’”, disse Bridges, ao se lembrar do dia. “Isso meio que tira sua mente do basquete. Você chega em casa e alguém está animado para ver você”.

Cada cachorro com um pouco do seu dono e o futuro

Apesar de Sonny e Uno serem muito amigos, eles não são o cachorro mais conhecido da franquia. Devin Booker, astro da franquia, vive mostrando seu animal de estimação nas redes sociais, onde tem mais de 5 milhões de seguidores.

Perguntado sobre a relação de Bridges, Sonney, Payne e Uno e o que cada um das duplas consegue passar para o outro, Booker pensou um pouco e falou o que vê.

“Uno entra, ele é a energia da sala, não importa o quê. Ele é um pouco menor do que os outros cães, mas ainda é a energia quando entra”, continuou Booker, talvez fazendo uma referência astuta à estatura relativamente pequena de 1,80m de Payne. Sonny está em todo lugar”, disse Booker, sugerindo que Bridges também está.

Com a mudança de Bridges para o Brooklyn Nets, Payne e Uno agora tem um problema. O jogador e o cachorro perderam seus amigos mais próximos em Phoenix e precisam buscar alternativas. “Payne é meu melhor amigo. E o Sonny é realmente um dos poucos cachorros com quem o Uno está por perto”, disse ele. “Preciso de um novo amigo para ele na equipe”.

