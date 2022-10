Vídeo registra briga entre Draymond Green e Jordan Poole, dos Warriors; confira

Continua após a publicidade

Durante um treinamento do Golden State Warriors na pré-temporada da NBA, o ala Draymond Green agrediu com um soco seu companheiro de equipe Jordan Poole. A informação havia sido vazada nesta semana, mas foi confirmada por meio de um vídeo da câmera de segurança do complexo da franquia.

O momento de conflito foi vazado na internet pelo portal TMZ. No vídeo, é possível observar os jogadores discutindo à distância, próximos ao garrafão. Após uma encarada de Poole, Draymond Green atinge o rosto de seu companheiro com um soco, levando-o ao chão.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022

De acordo com o site The Athletic, o incidente aconteceu nos treinamentos de quarta-feira. Com histórico de confusões dentro e fora das quadras, Draymond Green pode sofrer punições mais severas da franquia. Ao longo de sua carreira na NBA, o ala já recebeu diversas advertências por comportamento inadequado e jogadas desleais com seus adversários. Ele também é conhecido por cobrar seus companheiros de forma intensa, nos jogos e treinos.

Draymond Green e Jordan Poole têm histórico de desentendimentos no Golden State Warriors. Foto: Kelley L Cox/USA TODAY Sports

Por outro lado, Green é considerado um dos líderes da equipe, campeã da NBA na última temporada, que defende desde 2012. Tetracampeão da liga, é um dos pilares da franquia, ao lado de Stephen Curry e Klay Thompson. Em 2017, conquistou o prêmio de defensor do ano e já foi selecionado em quatro oportunidades ao time da temporada.

Já Poole, de apenas 23 anos, foi selecionado pela franquia no draft de 2019 e se desenvolve como um promissor arremessador, para somar ao jogo dos Warriors ao lado Curry e Klay Thompson. Nas finais de 2022, contra o Boston Celtics, acertou duas bolas do meio da quadra no estouro do cronômetro - em jogos diferentes.

Entretanto, essa não é a primeira vez que Green e Poole se desentendem. Durante a temporada regular, os jogadores discutiram no banco dos Warriors e tiveram que ser contidos por seus companheiros de equipe - na ocasião, não houve agressões físicas.

Os Warriors estreiam na nova temporada da NBA no dia 18 de outubro, contra o Los Angeles Lakers, no Chase Center, em São Francisco. A partida também a inauguração de mais um banner de campeão na arena e a entrega dos anéis comemorativos para os jogadores que participaram da campanha vitoriosa na última temporada.