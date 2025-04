Vídeo: jogador da NBA bate a cabeça durante enterrada e sai imobilizado de arena

O novato da NBA Jaylen Wells, dos Memphis Grizzlies, teve de ser socorrido ao bater a cabeça no chão da quadra depois de uma enterrada diante dos Charlotte Hornets, no Spectrum Center, na Carolina do Norte. O jovem puxava um contragolpe e sofreu um choque com KJ Simpson. O duelo terminou com vitória dos visitantes por 124 a 120.

Após a trombada, o adversário correu imediatamente até Wells para verificar suas condições. O garoto de 21 anos foi cercado na quadra até que os médicos chegassem para atendê-lo. Informações dão conta que o jogador está acordado e já consegue fazer movimentos. Porém, com a queda, acabou sofrendo uma fratura no punho direito. Ele segue sob supervisão médica.

Wells se chocou com KJ Simpson e saiu imobilizado. Foto: @creamycole_ via X

Simpson foi punido com uma falta flagrante 2, que é aplicada quando os juízes julgam uma disputa de bola como contato desnecessário e excessivo. Ele foi automaticamente expulso da partida. A NBA acionou seu protocolo de concussão, o que veta que Wells possa atuar nas próximas 48 horas.

Ovacionado pela torcida enquanto era removido com cabeça e pescoço imobilizados, o atleta dos Grizzlies ergueu lentamente a mão em agradecimento.