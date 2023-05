VÍDEO: LeBron James esbarra em juiz, que sai sangrando, em jogo da NBA

As decisões de conferência da NBA sempre trazem altas expectativas pelos duelos disputados e jogadas incríveis que podem marcar as partidas, ainda mais com tantos astros em campo, no entanto, um fator inusitado foi o que chamou a atenção do terceiro confronto entre Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, pela final do Oeste. No segundo quarto, LeBron James correu para um contra-ataque de seu time, mas esbarrou no veterano árbitro Scott Foster, que levou a pior.

O juiz ainda tentou desviar, mas não teve tempo e, após o encontrão, saiu com a boca sangrando. O astro da NBA perdeu velocidade com isso e chegou a reclamar com ele depois do lance, mas pediu desculpas, aceitas por Foster, em seguida. “Eu estava no modo de corrida. Minha culpa, Scott”, disse ele em quadra.

O árbitro levou na esportiva e disse que James “queria fazer isso há 25 anos”. E, como não poderia deixar de ser, o momento gerou memes nas redes sociais, rivais dos Lakers disseram que LeBron acertou um jogador do próprio time, enquanto fãs da equipe de Los Angeles falaram que ele fez falta em um atleta dos Nuggets. E outros até ‘comemoraram’ o ocorrido.

Scott trabalha como árbitro na NBA há 29 anos e já esteve envolvido em algumas polêmicas, como a expulsão de Scottie Barnes, do Toronto Raptors, em jogo disputado em março contra os Nuggets pela temporada regular. Ele também é um dos maiores ‘algozes’ de Chris Paul, do Phoenix Suns, apitando várias de suas derrotas e anotando diversas faltas do atleta.

O jogo entre Lakers e Nuggets terminou com vitória do time de Denver, que abriu 3 a 0 na série e está a uma vitória do título da Conferência Oeste e da decisão da liga. LeBron James tem uma dura missão de reverter o placar caso ainda queira sonhar com seu quinto anel de campeão da NBA.